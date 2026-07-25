Aerocivil anuncia que se presentan afectaciones en operaciones de varios aeropuertos del país; esta es la razón

La Aeronáutica Civil anunció este sábado, 25 de julio, que se registran afectaciones en las operaciones de los aeropuertos de Barranquilla, Medellín y Villavicencio por “condiciones meteorológicas adversas”.

“Debido a condiciones meteorológicas adversas, se presentan afectaciones en las operaciones aéreas de los aeropuertos de Barranquilla, Medellín y Villavicencio”, señaló la entidad en una publicación en sus redes sociales.

“Recomendamos a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para consultar itinerarios”, subrayó.

Tras varias horas de cierre, aeropuerto de Popayán retoma sus operaciones: esto dijo la Aerocivil

La Aeronáutica Civil anunció el pasado jueves la reanudación de las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, luego de que la terminal permaneciera cerrada de manera preventiva debido a las emisiones de ceniza provocadas por la actividad del volcán Puracé.

La autoridad aeronáutica informó que, tras realizar una revisión de las condiciones de seguridad de la pista y verificar que existían las garantías para la operación aérea, el aeropuerto retomó sus actividades desde la 1:34 p. m.

Sin embargo, la Aerocivil explicó que durante las siguientes horas se coordinaría de manera gradual la salida de los vuelos y el restablecimiento de los itinerarios.

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Por ello, recomendó a los pasajeros comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para confirmar el estado actualizado de sus vuelos y posibles modificaciones en los horarios.

La suspensión había sido ordenada en la mañana del jueves como una medida preventiva, luego de que la caída de ceniza sobre la pista impidiera garantizar condiciones seguras para los despegues y aterrizajes. La decisión buscó minimizar cualquier riesgo para las aeronaves y sus ocupantes mientras se adelantaban labores de inspección y evaluación.

La emergencia está relacionada con el incremento de la actividad del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, que continúa bajo alerta amarilla.

Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán. Foto: Supertransporte

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El Servicio Geológico Colombiano ha reportado un aumento en la actividad sísmica y en las emisiones de gases y ceniza, con columnas que en los últimos días han superado los dos kilómetros de altura y cuya dispersión ha alcanzado distintos sectores del departamento del Cauca.

Aunque el aeropuerto ya retomó sus operaciones, las autoridades señalaron que continuarán monitoreando de forma permanente la evolución de la actividad volcánica y las condiciones atmosféricas para determinar si es necesario adoptar nuevas medidas que garanticen la seguridad de las operaciones aéreas.