Comenzaron las obras de TransMilenio en la carrera Séptima: así estará la movilidad y habrá cierres viales hasta por siete meses

Este lunes, 30 de marzo, se dio inicio a las obras que se adelantarán en la carrera Séptima de Bogotá, en el tramo comprendido entre las calles 121 y 119, en sentido norte-sur.

Así se verá el nuevo Corredor de la Séptima que comienza su construcción en febrero: la obra que le cambiará la cara al oriente de Bogotá

El objetivo será la construcción de TransMilenio para de esta forma seguir ampliando las zonas que este transporte cubre y brindar más opciones a los ciudadanos.

Por lo mismo, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó los cierres viales que se tendrán y que, en un principio, se mantendrán durante los próximos siete meses mientras avanzan los trabajos.

La obra se divide en tres partes, de acuerdo con la institución: el grupo 1 de la calle 99 a la 127 (2,95 km), el grupo 2 de la calle 127 a la 183 (6,64 km) y el grupo 3 de la calle 183 a la 200 (1,97 km).

De esta forma, se completarán los 11.56 kilómetros que se tienen estipulados y que contarán con carriles exclusivos de TransMilenio, 14 estaciones y un patio portal de más de 80.000 metros cuadrados.

La obra empezó en la mañana de este lunes entre las calles 121 y 119, sentido norte-sur, y solo se trabajará en un carril con el objetivo de garantizar la movilidad en el sector.

La idea es mantener siempre habilitados dos carriles durante los siete meses que duran los trabajos, para que se afecte menos a los ciudadanos que pasan por esta zona.

Atentos: estos serán los nuevos cambios en la movilidad de Bogotá que se vienen con la obra del corredor de la Séptima

Orlando Molano, director del IDU, informó que en los próximos días se arrancará también con el costado occidental, justo al frente de la Fundación Santa Fe.

Por otra parte, en el costado oriental, la obra arrancará de la 99 a la 102, pero la idea es implementar una tecnología de pipe jacking, que es una tuneladora.

“Vamos a tener mejor espacio público. (…) Vamos a tener una ciclorruta por el costado occidental. Y tuvimos especial cuidado en el tema silvicultural; vamos a hacer el reemplazo de algunos árboles y trasladar otros”, comentó.

Asimismo, se tendrán sistemas de drenaje urbano para mitigar cualquier riesgo de inundación que se pueda originar por el corredor.

“Vamos a mejorar la movilidad, la seguridad, pero sobre todo la calidad de vida de todos los bogotanos”, añadió.

Es importante mencionar que el transporte público en esta zona seguirá funcionando con normalidad, aunque algunos paraderos cambiarán de sitio a medida que el proyecto avance.