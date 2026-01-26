Las obras del corredor de la carrera Séptima, entre las calles 99 y 200, comenzarán en febrero y marcarán el inicio de uno de los proyectos de movilidad y renovación urbana más ambiciosos del nororiente de Bogotá.

Así de verá el nuevo Corredor de la Séptima. Foto: IDU

La intervención, que se desarrollará en tres tramos y a lo largo de 11,56 kilómetros, beneficiará a más de dos millones de personas que viven, trabajan o se movilizan a diario por este eje estratégico de la ciudad, según informó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

El proyecto avanza en cumplimiento del compromiso del alcalde Carlos Fernando Galán de dar continuidad a los contratos que ya estaban firmados al inicio de su administración.

En ese contexto, el director del IDU, Orlando Molano, explicó que las obras empezarán de manera escalonada: el primer grupo, entre las calles 99 y 127, iniciará a mediados de febrero; el segundo, de la 127 a la 183, lo hará en marzo; y el tercero, que va de la 183 a la 200 e incluye el patio-portal, comenzará en junio.

Las primeras actividades contemplan trabajos silviculturales, la construcción del carril exclusivo de TransMilenio en algunos tramos y el traslado de redes matrices del acueducto, lo que permitirá preparar el corredor para las fases principales de obra.

Una vez finalizado, el proyecto contará con cuatro carriles para tráfico mixto, dos carriles exclusivos para TransMilenio, 14 estaciones, un patio-portal de más de 80.000 metros cuadrados y una ciclorruta continua de 11,56 kilómetros por el costado occidental.

Desde el componente ambiental, la intervención busca una transformación integral del paisaje urbano. Aunque será necesario reemplazar cerca de 1.500 árboles, el Distrito anunció la siembra de más de 4.300 nuevos ejemplares, en su mayoría especies nativas.

También se realizará la construcción de cerca de 400 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), orientados a mitigar riesgos de inundación y mejorar la gestión del agua lluvia.

“Vamos a tener casi 400 000 metros cuadrados de espacio público nuevo, entre espacio público, jardinería y zonas verdes; ciclorruta en el costado occidental a lo largo de todo el recorrido, 14 estaciones de TransMilenio, dos puentes (en la calle 100 y 127), dos pasos deprimidos, en la 100 y en el acceso al Patio-portal”, explicó Orlando Molano, director del IDU.

Por su lado, la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, señaló que el nuevo corredor permitirá reducir en más del 60 % los tiempos de viaje para los usuarios del transporte público y atenderá una demanda estimada de 133.000 pasajeros diarios.

En total, más de 600.000 habitantes de Usaquén se verán directamente beneficiados con esta infraestructura.

En contraste, los tramos comprendidos entre las calles 24 y 99 quedaron por fuera de esta etapa. El Distrito revocó la licitación tras evaluar el impacto que tendría sumar nuevas obras a los frentes ya activos, como la Línea 1 del Metro y la avenida 68.

La Administración anunció que trabaja en una alternativa ajustada a las nuevas dinámicas de movilidad, sin necesidad de contratar nuevos diseños, para definir el futuro del corredor en ese sector de la ciudad.