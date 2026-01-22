Bogotá

Se acabó la espera: dan luz verde para la construcción del corredor de la séptima donde pasará el TransMilenio

La obra comenzará a finales de enero, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Dubán Jesús Villamizar Ardila

23 de enero de 2026, 1:25 a. m.
Corredor Verde de la carrera séptima en Bogotá.
Corredor Verde de la carrera séptima en Bogotá. Foto: cortesía idu

El Corredor Verde de la carrera séptima en Bogotá continúa desarrollándose de acuerdo con lo estipulado. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dio luz verde para su construcción.

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, dio a conocer que el director del IDU, Orlando Molano, hizo el anuncio y mencionó que la obra empezará con el grupo 1 a finales de enero y, posteriormente, el grupo 3 en marzo y el grupo 2 debería estar comenzando en el mes de abril.

En este primer trimestre van a arrancar los cierres entre la calle 116 y la 121 para iniciar la respectiva construcción que va a beneficiar a cientos de familias del norte de la ciudad.

“Este proyecto es fundamental, sobre todo para la gente del codito de Serrezuela, de Santa Cecilia, de Cerro Norte. Para que se hagan una idea, a la gente que va en transporte público hoy se demora en promedio entre la 200 y la calle 99, 63 minutos, y va a pasar a demorarse 23 minutos”, detalló el concejal.

Así quedaría el Corredor Verde carrera Séptima según las imágenes expuestas por el IDU.
Así quedaría el Corredor Verde carrera séptima, según las imágenes expuestas por el IDU. Foto: IDU

En diciembre de 2023, se había mencionado que la licitación del tramo o lote 1, que va por la carrera séptima desde la calle 24 hasta la calle 76, tiene un presupuesto de 529.388 millones de pesos.

Igualmente, la licitación para el tramo o lote 2, que inicia en la calle 76 y va hasta la 99, incluidas las intersecciones de la calle 85 con Circunvalar y de la calle 92, cuenta con un presupuesto de 330.007 millones de pesos.

“Este proyecto no puede quedar en la mitad de discusiones politiqueras mentirosas; esto es un proyecto diseñado por ingenieros y necesitamos que su construcción sea muy buena, por eso le pedimos al alcalde Galán que no cometa el error de Claudia López, que fue literalmente salir a decir que no lo iba a hacer, lavarse las manos y atrasarnos durante casi cuatro años”, mencionó Quintero.

Corredor Verde de la Séptima
El IDU recibió tres ofertas para construir el tramo del Corredor Verde de la séptima, que va desde la calle 99 hasta la calle 200. Foto: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

El concejal fue claro y le envió un mensaje contundente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tras el anuncio del inicio de esta obra que promete mejorar la movilidad en la ciudad.

“Si ya lo vamos a iniciar, hay que hacerlo bien, y por eso usted, alcalde Carlos Fernando, tiene que ponerse el casco y usted mismo garantizar que esta obra se haga bien. Más allá de la politiquería, este proyecto ya es una realidad. Ahora el reto es que el alcalde garantice su ejecución sin retrasos, sin improvisación y sin sobrecostos”, puntualizó Juan David Quintero.

