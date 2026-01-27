Atentos: estos serán los nuevos cambios en la movilidad de Bogotá que se vienen con la obra del corredor de la Séptima

Más de dos millones de personas que habitan, transitan o trabajan en la localidad de Usaquén se beneficiarán con las obras del nuevo corredor de la carrera Séptima que se desarrollará entre las calles 99 y 200, en Bogotá.

De acuerdo con el cronograma oficial, las intervenciones iniciarán en febrero de 2026 y se ejecutarán de manera progresiva por tramos; por lo tanto, habrá algunas modificaciones en la movilidad.

¿El inicio de obras en la carrera Séptima cambiará el pico y placa en Bogotá? Alcalde Galán confirmó decisión

Las primeras actividades de obra incluirán tratamientos silviculturales entre las calles 99 y 183, la construcción del carril exclusivo para TransMilenio por el costado occidental entre las calles 116 y 121, y el traslado de la red matriz del acueducto entre las calles 99 y 110.

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, se refirió a los plazos de inicio del proyecto y señaló que son buenas noticias para Bogotá.

“Cuando llegamos, encontramos tres contratos ya firmados. Del primer grupo, de la 99 a la 127, que debería de arrancar obra a mediados de febrero. Del segundo grupo, que va de la 127 a la 183, que debería arrancar a mediados de marzo; y del tercer grupo, que va de la 183 a la 200, que también incluye el patio-taller y que iniciaría a mediados de junio de este año”.

Así de verá el nuevo Corredor de la Séptima. Foto: IDU

El proyecto fue dividido en tres grupos para su construcción y tiene un valor superior a los 1,8 billones de pesos, incluidos los costos de adquisición de predios.

A lo largo de sus 11,56 kilómetros se construirán cuatro carriles para tráfico mixto, dos por sentido, y dos carriles exclusivos para el sistema TransMilenio, uno por sentido. Además, se prevé la construcción de 14 estaciones del sistema y un Patio-portal con un área superior a los 80.000 metros cuadrados.

La iniciativa también contempla 11,56 kilómetros de ciclorrutas ubicadas en el costado occidental del corredor y la adecuación de 23 plazoletas. Los tramos del proyecto corresponden al grupo 1, entre las calles 99 y 127; al grupo 2, entre las calles 127 y 183; y al grupo 3, desde la calle 183 hasta la calle 200, incluyendo el patio-portal de TransMilenio.

Inicialmente, habrá cambios para los ciclistas que se movilizan en la carrera 11, por lo que se programarán desvíos en la calle 92 y la calle 116 para no influir en la movilidad.