¿El inicio de obras en la carrera Séptima cambiará el pico y placa en Bogotá? Alcalde Galán confirmó decisión

La Alcaldía de Bogotá confirmó que en febrero de 2026 inician las obras que transformarán la carrera Séptima en el nuevo corredor de la carrera séptima, entre las calles 99 y 200, con las que se beneficiarán más de dos millones de personas que habitan, transitan y trabajan en este importante corredor vial en la localidad de Usaquén.

Al respecto, y teniendo en cuenta que se sumarán nuevos frentes de obra, muchos capitalinos saltaron a las redes sociales a indagar sobre si se contempla la posibilidad, por parte de la Alcaldía, de modificar la restricción al pico y placa, pues se prevé que haya una mayor congestión debido a los trabajos que se realizarán.

El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al tema en Blu Radio, aclaró lo que sucederá con la medida de restricción, pues existe la duda sobre si se ampliaría por las obras que inician el próximo mes.

En este sentido, Galán confirmó que la medida de pico y placa se mantendrá tal cual ha venido operando y que no se realizará ninguna alteración a la restricción.

“No, no está contemplado ampliar el pico y placa en este momento. El único camino sería ampliarlo, y eso es imposible en este momento. La ciudadanía, con razón, está desesperada; entonces, decir que vamos a ampliar las restricciones vehiculares, ahorita, no se puede”, dio el alcalde Galán en la citada emisora.

¿En qué consisten los trabajos en la carrera Séptima?

Las actividades de obra iniciarán con los tratamientos silviculturales entre las calles 99 y 183; la construcción del carril exclusivo para TransMilenio del costado occidental entre las calles 116 y 121, y el traslado de la red matriz del acueducto entre las calles 99 y 110.

“¡El corredor de la carrera séptima ya es una realidad! Cuando llegamos, encontramos tres contratos ya firmados. Del primer grupo, de la 99 a la 127, que debería arrancar obra a mediados de febrero. Del segundo grupo, que va de la 127 a la 183, que debería arrancar a mediados de marzo; y del tercer grupo, que va de la 183 a la 200, que también incluye el patio-taller y que iniciaría a mediados de junio de este año”, informó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

Las obras por la carrera Séptima contemplan la construcción de líneas de TransMilenio y carriles mixtos. (Imagen de referencia) Foto: IDU

El nuevo corredor de la carrera séptima, entre las calles 99 y 200, es un proyecto de renovación del paisaje urbano que permitirá reorganizar el borde nororiental, brindando mejores y mayores opciones de movilidad sostenible (caminar, montar en bici y transporte público eléctrico) que tiene al medioambiente como eje de su diseño.

Las obras del puente de la Calle 100 con Avenida Suba hacen parte de la troncal de TransMilenio por la Av 68, troncal que se unirá con el nuevo corredor de la Calle 100. Foto: IDU

“El nuevo corredor de la carrera séptima es una buena noticia para la ciudad y especialmente para nuestros usuarios de transporte público porque se reducirán en más del 60 % sus tiempos de viaje y tendrán una mejor experiencia con mejor espacio público, vehículos eléctricos y conectividad con una ciclorruta de casi 12 kilómetros. Esperamos 133.000 usuarios al día y más de 600.000 personas de la localidad de Usaquén se podrán beneficiar con este proyecto integral de movilidad sostenible”, explicó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

Con 4.388 nuevos árboles, principalmente nativos de los ecosistemas andinos; bosques urbanos, más de 380.000 metros cuadrados de espacio público, zonas verdes y jardinería; 398 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), el corredor de la carrera Séptima no solo transformará la movilidad, sino también el medioambiente de la ciudad.