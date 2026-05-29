Ya faltan pocos días para las elecciones presidenciales, en donde más de 41 millones de colombianos se dirigirán a sus respectivos puestos de votación para escoger al candidato que liderará al país durante los próximos 4 años.

En Bogotá arrancará antes la ley seca: Distrito endureció medidas por elecciones

Para poder ofrecer un espacio seguro y tranquilo mientras se desarrolla la jornada, las diferentes autoridades locales del país han comenzado a implementar una serie de medidas de seguridad, según lo expedido en el decreto 0188 del 27 de febrero de 2026 por el Ministerio del Interior.

Dentro de estas restricciones se encuentran algunas notables como la ley seca, normas de tránsito, uso de celulares en los puestos de votación y los cierres de fronteras en el territorio.

Asimismo, otra de las más conocidas es la restricción de parrillero en motocicleta, una medida realizada por las entidades de tránsito en donde prohíben llevar a un acompañante en una motocicleta mientras se lleva a cabo el día de votación.

No obstante, imponer esta prohibición no está siendo aplicado en varias ciudades y zonas del país, ya que es decisión propia de las respectivas administraciones si realizan esta acción si la ven requerida.

De hecho, las entidades tienen la autorización de restringir la circulación de cualquier tipo de vehículo (vehículos automotores, embarcaciones, motocicletas) durante la jornada de votación, si lo consideran pertinente, según lo mencionado en el artículo 18 del decreto.

¿Qué zonas del país van y no van a tener restricción de parrillero?

Varias de las ciudades principales del país, como Bogotá, Medellín y Cali, no han anunciado una restricción de parrillero de cara a las elecciones presidenciales 2026.

Sin embargo, varias de estas se han visto marcadas por noticias falsas, donde en redes sociales afirman que sí se impondrá esta medida.

Este caso sucedió con la capital del país, en donde la Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría de Movilidad, informó sobre la circulación de un anuncio falso en donde estaría vigente la restricción de carrilero en la ciudad.

En ella, el distrito aclaró que esa información es falsa y que no se presentarán restricciones durante la jornada de votación.

No obstante, varias entidades locales como Bolívar, Córdoba y Sucre implementarán la restricción de un parrillero en moto, ya que permite mejorar la seguridad en las mesas de votación y evitar algún caso de orden público.

Estas zonas históricamente han impuesto medidas de control adicional durante el marco de jornadas políticas, al igual que eventos de gran escala.

De igual manera, las autoridades locales, junto con los organismos de tránsito, recomiendan revisar si el sitio en donde vive tiene la restricción del parrillero para prevenir alguna dificultad.