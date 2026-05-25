Ley seca en Colombia: horarios y restricciones por las elecciones del domingo 31 de mayo

Este domingo, 31 de mayo, Colombia tiene una cita en las urnas por la Primera Vuelta Presidencial, en la que se elegirá al jefe de Estado que llevará las riendas del país durante los próximos 4 años.

Estas son las sanciones por violar la ley seca en las elecciones presidenciales 2026 en Colombia

Con el objetivo de mantener la tranquilidad y el control en el territorio, el Gobierno nacional ya definió los días y los horarios en los que empieza a regir la tradicional ley seca en Colombia. De acuerdo con el decreto 118, de 2026, la restricción:

Iniciará el sábado 30 de mayo, a las 6 p. m.

Finalizará el lunes 1.º de junio, a las 12 del mediodía.

¿Qué implica la Ley Seca?

Aunque se reconoce que esta restricción prohíbe la comercialización de alcohol, es importante precisar que no es la única prohibición. Durante estos días no será permitido:

Vender bebidas alcohólicas.

Consumir licor en espacios públicos.

El expendio de bebidas embriagantes en bares, discotecas, tiendas, supermercados y establecimientos abiertos al público.

La restricción busca prevenir alteraciones del orden público y facilitar el desarrollo de las votaciones. Esta medida se toma con el objetivo de que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

La primera vuelta presidencial está programada para el 31 de mayo. Foto: JOSÉ VARGAS

La jornada electoral busca determinar la persona que comandará la nación desde 2026 hasta 2030. Sin embargo, es posible que este 31 de mayo no se elija al máximo mandatario de Colombia.

Si menos de la mitad del electorado no se define por un candidato y este obtiene las mayorías, se celebrará una segunda vuelta, en la que quien obtenga la mayor cantidad de votos, sin importar si reúne a la mitad o no, será el sucesor de Gustavo Petro.

Más restricciones en la jornada electoral y sus posibles multas

Las disposiciones fueron incluidas en el decreto expedido por el Ministerio del Interior. Entre las principales medidas que están prohibidas, destacan:

Prohibición de propaganda política el día de elecciones

No se podrá realizar propaganda electoral ni difusión política durante la jornada del domingo 31 de mayo. Esto incluye publicidad en espacio público y actividades proselitistas.

Restricción para divulgar encuestas electorales

Queda limitada la publicación y difusión de encuestas relacionadas con intención de voto dentro de los tiempos establecidos por la ley electoral.

Cierre temporal de fronteras

El Gobierno ordenó controles especiales y cierres temporales en pasos fronterizos terrestres y fluviales para reforzar la seguridad durante las elecciones.

Regulación del uso de celulares y cámaras en puestos de votación

El Decreto 0211 de 2026 reguló el uso de celulares, cámaras y dispositivos electrónicos dentro de los puestos electorales para proteger el secreto del voto y evitar irregularidades.

Protección especial para votantes con discapacidad o movilidad reducida

La normativa ordena garantizar prioridad y acompañamiento para personas con limitaciones físicas durante la jornada electoral.

¿Está garantizada la seguridad para las elecciones presidenciales? Piden refuerzo en todo el país

Las autoridades advirtieron que incumplir la ley seca puede generar sanciones económicas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La normativa indica que las multas podrían superar los 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, dependiendo de la infracción y de las medidas aplicadas por las autoridades locales.