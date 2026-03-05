Nación

¿A qué hora inicia la ley seca en Bogotá este domingo 8 de marzo? Tome nota

El Gobierno Nacional fijó los horarios y las sanciones económicas de la ley seca que regirá durante las próximas elecciones.

Redacción Nación
5 de marzo de 2026, 6:43 p. m.
Las ventas de bebidas alcohólicas estarán prohibidas en el fin de semana electoral.
El próximo domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas en el territorio nacional. Para garantizar el desarrollo de la jornada ciudadana, el Gobierno decretó la medida de ley seca desde el pasado 27 de febrero mediante el Decreto 0188, argumentando la necesidad de “conservar el orden público”.

En el plano local, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, definió los horarios exactos en los que aplicará la restricción en la capital. La prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes iniciará el sábado 7 de marzo de 2026 a las 6:00 p. m. y finalizará el lunes 9 de marzo a las 6:00 a. m.

Durante este periodo de 36 horas, queda suspendida la venta de alcohol en espacios públicos o establecimientos abiertos al público en todo el país.

Esta directriz implica que los locales comerciales, como bares, discotecas y tiendas de barrio, deberán frenar la comercialización de estos productos para evitar los procesos administrativos estipulados por el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República.

Las consecuencias para los ciudadanos y comerciantes que infrinjan la norma están contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Entre las medidas correctivas se encuentra la Multa General Tipo 4, aplicada a quienes sean sorprendidos consumiendo o comprando licor en la vía pública, cuyo valor para la vigencia 2026 se sitúa en aproximadamente $1.266.000 COP.

Para los establecimientos comerciales que desacaten la restricción y vendan bebidas alcohólicas, las autoridades tienen la potestad de aplicar la suspensión temporal de la actividad, lo que representa el cierre del local por un periodo que oscila entre tres y diez días.

Asimismo, la Policía Nacional cuenta con la facultad legal para incautar y destruir las bebidas que sean decomisadas en lugares no autorizados durante el fin de semana electoral.

En situaciones específicas, los uniformados podrán emitir una amonestación formal que quedará consignada en el Sistema Nacional de Medidas Correctivas.

El propósito de estas sanciones es evitar factores de riesgo y disuadir comportamientos que alteren el normal desarrollo de las votaciones en las mesas dispuestas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El documento gubernamental expedido en febrero también proyecta las medidas de seguridad para los siguientes comicios del año. El decreto establece que esta misma normativa de restricción al consumo de alcohol aplicará para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programadas para el domingo 31 de mayo a nivel nacional.

De acuerdo con la reglamentación vigente, y a la espera de que el gobierno no anuncie modificaciones, los horarios definidos para esa futura jornada contemplan el inicio de la ley seca el sábado 30 de mayo a las 6:00 p. m., extendiéndose hasta el lunes 1 de junio a las 12:00 del mediodía.

