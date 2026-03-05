La administración distrital anunció que Bogotá tiene listo el dispositivo logístico, técnico y de seguridad para la jornada electoral del próximo 8 de marzo, en la que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de la República y participar en las consultas interpartidistas.

Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes se debe marcar la casilla del partido o coalición de preferencia y el número de la lista que ocupa cada candidato. Foto: Cortesía Registraduría / API

La coordinación del proceso está a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno, entidad delegada por la Alcaldía Mayor en materia electoral, que lidera la articulación institucional en las 20 localidades de la ciudad con el objetivo de garantizar que los comicios se desarrollen con normalidad, seguridad y transparencia.

Según informó la administración distrital, el 100 % del dispositivo operativo se encuentra preparado. Las autoridades implementarán una estrategia que incluye medidas de control, monitoreo permanente y coordinación interinstitucional para atender cualquier eventualidad durante la jornada.

Controvertidos derechos de petición emitidos por la senadora Isabel Cristina Zuleta a la Dirección General de la Policía Nacional. Foto: POLICÍ­A METROPOLITANA DE BOGOTÁ

Entre las principales disposiciones se encuentra la aplicación de la ley seca en toda la ciudad desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta el mediodía del lunes 9 de marzo. La medida busca prevenir alteraciones del orden público y facilitar el normal desarrollo del proceso electoral.

Además, desde las 4:00 p. m. del sábado se instalarán Puestos de Mando Unificado (PMU) electorales en cada una de las 20 alcaldías locales. Estos centros de coordinación funcionarán hasta las 10:00 p. m. del domingo y estarán liderados por los alcaldes locales con la participación de entidades distritales, gestores de diálogo, equipos de derechos humanos y delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Más de 11.000 uniformados de las distintas especialidades de la Policía Metropolitana de Bogotá estarán desplegados. Foto: Regstraduría Nacional del Estado Civil

En paralelo, el PMU distrital operará desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) a partir de las 5:00 a. m. del día electoral. Desde allí se realizará seguimiento en tiempo real a los principales puntos de concentración de ciudadanos y a los diferentes puestos de votación de la capital.

Este monitoreo se complementará con el despliegue especial de 11.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, que tendrán la misión de custodiar el orden público, acompañar el proceso electoral y prevenir delitos asociados a los comicios.

Estrán en los 20 PMU de todas las localidades Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La coordinación institucional también incluye la comunicación permanente con organismos de control y observación electoral como la Misión de Observación Electoral (MOE), la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

Dentro del esquema institucional, la Dirección de Relaciones Políticas de la Secretaría de Gobierno tendrá un papel estratégico al servir como interlocutora con partidos y movimientos políticos, gestionar alertas tempranas y facilitar la coordinación entre la administración distrital y las corporaciones públicas.

Para las elecciones de 2026 la Registraduría Nacional ya confirmó un crecimiento del electorado y del dispositivo humano que hará posible esta jornada democrática. Foto: León Darío Peláez

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad durante la jornada electoral a través de las líneas 122 de la Fiscalía, 157 de la Policía Nacional, la línea de emergencias 123 y la línea Uriel 018000912005 habilitada para reportar delitos electorales.