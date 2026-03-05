Con más de 13.000 soldados, Séptima División del Ejército reforzará seguridad electoral en el noroccidente de Colombia

La Séptima División del Ejército Nacional tiene prestos más de 13.000 soldados para brindar seguridad en 932 puestos de votación en Antioquia, Córdoba, Chocó, parte de Sucre y el municipio de Puerto Boyacá.

Según indicó la fuente, 421 puestos de votación estarán en Antioquia, entre ellos 24 que serán protegidos de manera coordinada con la Policía Nacional.

Además, tropas son del Batallón de Selva N.°55 de la Décima Novena Brigada que hacen parte de la Primera División del Ejército con presencia en la vereda Arenales, en Segovia, Antioquia, permanecerán en la zona para acompañar a las familias que fueron desplazadas de sus viviendas por enfrentamientos entre el Clan del Golfo, ELN y Disidencias de las FARC y puedan ejercer su derecho al voto.

María Cecilia Silva y sus hijos Alonso de Jesús Silva, el tesorero de la Junta de Acción Comunal de La Jagua, y Yalusan Cano, miembro del comité de Conciliación de la misma, asesinados en un ataque con un dron cargado con explosivos en Segovia, Antioquia. Foto: Redes sociales

En esa zona fue donde criminales lanzaron explosivos desde un dron en la noche del 25 de febrero, hechos que terminaron con las vidas de una mujer campesina y sus dos hijos, líderes de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Jagua.

“Los dispositivos de seguridad se encuentran en el sector para proteger la vida y brindar seguridad a las personas que están en Arenales; asimismo, se busca acompañarlas para que puedan ejercer su derecho al voto de manera tranquila y retornar a sus hogares. Al término de esto, de acuerdo con la dinámica operacional y las órdenes del mando superior, se reorientarán las operaciones militares”, dijeron desde la Primera División.

Se estipuló que en jurisdicción de la Séptima División en Chocó hay 320 mesas de votación, 128 en Córdoba, 57 en Sucre y seis en Puerto Boyacá, en los que estarán disponibles un total de 2.348 mesas.

Las tropas estarán principalmente con el dispositivo de seguridad en las áreas rurales y en los principales ejes viales. Para esto, se activarán Puestos de Mando Unificados (PMU), para que en compañía de gobernaciones, alcaldías y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se garantice la transparencia y normal desarrollo del proceso electoral.

Esa División recordó también la prohibición de venta de bebidas embriagantes, decretada por el Ministerio del Interior, que comenzará desde el sábado, 7 de marzo, a las 6:00 p,m,, e irá hasta el lunes, 9 de marzo, a las 12:00 m.

Esta medida, aseguraron, busca prevenir alteraciones del orden, asegurar la transparencia electoral y proteger los derechos de los votantes, en todo el territorio nacional.