Antioquia

Con más de 13.000 soldados, Séptima División del Ejército reforzará seguridad electoral en el noroccidente de Colombia

Son 932 puestos de votación los que estarán habilitados en su jurisdicción.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 1:59 p. m.
Séptima División del Ejército dispondrá de 13 mil hombres para proteger las elecciones en el noroccidente de Colombia.
Séptima División del Ejército dispondrá de 13 mil hombres para proteger las elecciones en el noroccidente de Colombia. Foto: Séptima División

La Séptima División del Ejército Nacional tiene prestos más de 13.000 soldados para brindar seguridad en 932 puestos de votación en Antioquia, Córdoba, Chocó, parte de Sucre y el municipio de Puerto Boyacá.

Según indicó la fuente, 421 puestos de votación estarán en Antioquia, entre ellos 24 que serán protegidos de manera coordinada con la Policía Nacional.

Además, tropas son del Batallón de Selva N.°55 de la Décima Novena Brigada que hacen parte de la Primera División del Ejército con presencia en la vereda Arenales, en Segovia, Antioquia, permanecerán en la zona para acompañar a las familias que fueron desplazadas de sus viviendas por enfrentamientos entre el Clan del Golfo, ELN y Disidencias de las FARC y puedan ejercer su derecho al voto.

María Cecilia Silva y sus hijos Alonso de Jesús Silva, el tesorero de la Junta de Acción Comunal de La Jagua, y Yalusan Cano, miembro del comité de Conciliación de la misma, asesinados en un ataque con un dron cargado con explosivos en Segovia, Antioquia.
María Cecilia Silva y sus hijos Alonso de Jesús Silva, el tesorero de la Junta de Acción Comunal de La Jagua, y Yalusan Cano, miembro del comité de Conciliación de la misma, asesinados en un ataque con un dron cargado con explosivos en Segovia, Antioquia. Foto: Redes sociales

En esa zona fue donde criminales lanzaron explosivos desde un dron en la noche del 25 de febrero, hechos que terminaron con las vidas de una mujer campesina y sus dos hijos, líderes de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Jagua.

Medellín

Cambian el sentido de una vía clave cerca del aeropuerto Olaya Herrera para mejorar la movilidad en Guayabal

Medellín

Antioquia conmemorará el Día Internacional de la Mujer con álbum pedagógico y conciertos en tres municipios

Medellín

¿Lloverá hoy en Medellín? Ideam aclara el pronóstico del clima para este jueves 5 de marzo

Medellín

Medellín inaugura el primer centro de lavado comunitario para reducir la carga del trabajo doméstico

Medellín

“Ya empezaron a cantar”: Fico Gutiérrez sobre principio de oportunidad en caso del Área Metropolitana del gobierno de Quintero

Medellín

Otro implicado en escándalo de corrupción que salpica a hermano de Daniel Quintero negocia beneficios con la Fiscalía

Medellín

Calidad del aire en Medellín: ¿por qué las lluvias en la región Caribe están limpiando el cielo del Valle de Aburrá?

Política

Duque advierte que señalamientos de Petro sobre fraude electoral “ponen en riesgo la confianza en el sistema democrático”

Política

Ricardo Arias quiere llegar a la Cámara por Bogotá: “Necesitamos cárceles que protejan a la sociedad”

Política

Juan Carlos Pinzón presentó su plan de Gobierno: “Hay un candidato que tiene todo listo para gobernar mañana mismo si tocara”

En Segovia continúan desplazadas más de 220 personas tras ataque con dron cargado de explosivos a una familia

“Los dispositivos de seguridad se encuentran en el sector para proteger la vida y brindar seguridad a las personas que están en Arenales; asimismo, se busca acompañarlas para que puedan ejercer su derecho al voto de manera tranquila y retornar a sus hogares. Al término de esto, de acuerdo con la dinámica operacional y las órdenes del mando superior, se reorientarán las operaciones militares”, dijeron desde la Primera División.

Se estipuló que en jurisdicción de la Séptima División en Chocó hay 320 mesas de votación, 128 en Córdoba, 57 en Sucre y seis en Puerto Boyacá, en los que estarán disponibles un total de 2.348 mesas.

Las tropas estarán principalmente con el dispositivo de seguridad en las áreas rurales y en los principales ejes viales. Para esto, se activarán Puestos de Mando Unificados (PMU), para que en compañía de gobernaciones, alcaldías y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se garantice la transparencia y normal desarrollo del proceso electoral.

Presidente de la Corte Suprema de Justicia envió enfático mensaje para que no se emitan discursos de violencia en elecciones

Esa División recordó también la prohibición de venta de bebidas embriagantes, decretada por el Ministerio del Interior, que comenzará desde el sábado, 7 de marzo, a las 6:00 p,m,, e irá hasta el lunes, 9 de marzo, a las 12:00 m.

Esta medida, aseguraron, busca prevenir alteraciones del orden, asegurar la transparencia electoral y proteger los derechos de los votantes, en todo el territorio nacional.

Más de Medellín

La Secretaría de Movilidad instaló nueva señalización y marcas en el pavimento para guiar el tránsito tras el cambio vial en la carrera 65G, en inmediaciones del Aeropuerto Olaya Herrera.

Cambian el sentido de una vía clave cerca del aeropuerto Olaya Herrera para mejorar la movilidad en Guayabal

Antioquia conmemorará el 8M con actividades pedagógicas, jornadas territoriales y conciertos en Giraldo, San Carlos y Maceo para promover los derechos de las mujeres.

Antioquia conmemorará el Día Internacional de la Mujer con álbum pedagógico y conciertos en tres municipios

Lluvias en Medellín.

¿Lloverá hoy en Medellín? Ideam aclara el pronóstico del clima para este jueves 5 de marzo

El primer centro de lavado comunitario inaugurado en Medellín permitirá a familias cuidadoras acceder gratuitamente a servicios de lavado y secado de ropa, una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Medellín para reducir la carga del trabajo doméstico.

Medellín inaugura el primer centro de lavado comunitario para reducir la carga del trabajo doméstico

Federico Gutiérrez y Daniel Quintero.

“Ya empezaron a cantar”: Fico Gutiérrez sobre principio de oportunidad en caso del Área Metropolitana del gobierno de Quintero

El exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, es cercano al exalcalde Daniel Quintero.

Otro implicado en escándalo de corrupción que salpica a hermano de Daniel Quintero negocia beneficios con la Fiscalía

Con el martes 19 de septiembre en el horizonte, Medellín se prepara para un día que promete ser un desafío meteorológico, con alteraciones en el termómetro y la presencia de lluvias.

Calidad del aire en Medellín: ¿por qué las lluvias en la región Caribe están limpiando el cielo del Valle de Aburrá?

La Alcaldía de Medellín avanza en la entrega de bonos alimentarios para más de 15.000 familias vulnerables, como parte de su estrategia contra la inseguridad alimentaria.

¿Es uno de los 15.484 beneficiarios? Medellín inicia entrega de bonos alimentarios en marzo 2026

En el sector Las Areneras, en Amagá, el tránsito hacia el Suroeste antioqueño opera bajo la modalidad de “pare y siga” mientras avanzan las obras del proyecto Pacífico 1, lo que obliga a conductores a prever posibles demoras.

Antes de viajar al Suroeste antioqueño: conozca la restricción vial en Amagá por 12 meses

Noticias Destacadas