Dron con explosivos cayó en una casa de Segovia y mató a tres personas

Fuentes de la Fuerza Pública indicaron que el ataque estaría relacionado con la confrontación entre grupos armados ilegales.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 1:13 p. m.
Los drones bomba del ELN vienen de Venezuela, según cálculos de la inteligencia militar. Allá se ensamblan estos artefactos explosivos y posteriormente son dirigidos a varias regiones de Colombia.
Los drones bomba del ELN vienen de Venezuela, según cálculos de la inteligencia militar. Allá se ensamblan estos artefactos explosivos y posteriormente son dirigidos a varias regiones de Colombia. Foto: Ejército/ Sergio Acero-COLPRENSA

Un ataque con un dron cargado de explosivos dejó tres personas muertas y una más gravemente herida, en zona rural del municipio de Segovia, en el nordeste de Antioquia. El hecho ocurrió en la vereda La Jagua, donde el artefacto cayó sobre una vivienda en horas de la mañana.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, las víctimas mortales pertenecían a una misma familia que se encontraba dentro de la casa al momento de la explosión. Un hombre de 50 años resultó herido de gravedad y fue trasladado al hospital San Juan de Dios del municipio, donde permanece bajo atención médica.

Según información oficial, el dispositivo transportaba un artefacto explosivo tipo mortero, lo que provocó daños estructurales en la vivienda y la muerte inmediata de tres de sus ocupantes. Habitantes del sector señalaron que el estallido se escuchó a varios metros de distancia y generó pánico entre la comunidad.

Fuentes de la Fuerza Pública indicaron que el ataque estaría relacionado con la confrontación entre grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio en el nordeste antioqueño. En esa zona tienen presencia estructuras del Clan del Golfo y disidencias de las Farc, aunque hasta el momento no se ha atribuido oficialmente la autoría del hecho.

Las autoridades judiciales realizaron la inspección técnica en el lugar y avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del ataque. También se anunció el refuerzo de la presencia militar en la zona para prevenir nuevos hechos de violencia.

Este nuevo episodio incrementa la preocupación en Segovia, municipio que en los últimos meses ha sido escenario de confrontaciones armadas y acciones con explosivos, en medio de la disputa criminal que afecta a la población civil.

¿Granada para drones?

El reciente hallazgo de una fábrica de explosivos del ELN en Bogotá, donde incluso se encontró munición de Indumil, la empresa del Ministerio de Defensa, generó gran preocupación entre las autoridades de la ciudad y nacionales.

En medio de la información que conoce del caso, un dato que no pasó sin importancia para los investigadores fue el de que varias de las granadas que se encontraron en el sitio, ubicado en la localidad de Usme, eran livianas y con características para ser adaptadas a drones, como viene ocurriendo en otras regiones del país.

Granadas que se adaptan a drones, según la Policía.
Granadas que se adaptan a drones, según la Policía. Foto: Policía

Sobre este aspecto indicó la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, de la Policía, que se “fabricaban granadas de 60 mm y 80 mm, así como granadas adaptables a drones y otros explosivos de alto poder destructivo; además, adecuaba armas traumáticas y hechizas, modificando sus mecanismos para convertirlas en armas de precisión de largo alcance, empleadas por estructuras armadas ilegales”.

