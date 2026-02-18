Antioquia

Segovia recibió visita oficial de la embajadora de Canadá para fortalecer agenda minera y cooperación internacional

Este acercamiento hace parte del proceso de internacionalización que lidera la organización Asointermedias, iniciativa que promueve la articulación global de las ciudades intermedias del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 5:51 p. m.
Embajadora de Canadá en Segovia, Antioquia
Embajadora de Canadá en Segovia, Antioquia Foto: cortesía

El municipio de Segovia recibió la visita oficial de Elizabeth Williams, embajadora de Canadá en Colombia, en un encuentro institucional enfocado en fortalecer el diálogo entre el sector público, la empresa privada y autoridades regionales y nacionales alrededor de temas como minería responsable, formalización, sostenibilidad, responsabilidad social y desarrollo territorial.

La jornada fue liderada por la compañía Aris Mining y contó con el acompañamiento de la Alcaldía municipal. También participaron Lina Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, y Liliana Taborda, directora general de Corantioquia, en un espacio de conversación orientado a consolidar acuerdos para el progreso de territorios con tradición minera.

Durante el encuentro, el alcalde Edwin Castañeda aseguró que el municipio está preparado para avanzar en escenarios de cooperación internacional. “Segovia está lista para participar en espacios de articulación global que nos permitan fortalecer nuestras capacidades institucionales y nuestro desarrollo”, afirmó.

Embajadora de Canadá en Segovia, Antioquia
Embajadora de Canadá en Segovia, Antioquia Foto: cortesía

El mandatario extendió además una invitación formal a la embajadora para vincular su experiencia al proyecto de la Casa Museo del Oro y la Memoria, iniciativa que busca exaltar la memoria histórica, la identidad cultural y el patrimonio local. Según explicó, el propósito es impulsar “una visión de desarrollo basada en el respeto por los derechos humanos, la dignidad y la construcción de oportunidades para las nuevas generaciones”.

Medellín

¿Hay ‘therians’ en Colombia? Supuesta convocatoria en Rionegro encendió el debate en redes

Medellín

Confirman cortes de agua en Medellín, Bello y Antioquia para hoy, el jueves 19 y el viernes 20 de febrero: barrios y horarios

Medellín

Sacerdote envuelto en pelea con una monja en Antioquia compartió mensaje en redes sociales: “Y nos vamos sin nada”

Medellín

¿En qué horario presta servicio el Cable Arví (Línea L) y cuál es su tarifa?

Vehículos

Cambio en el pico y placa en Medellín este jueves, 19 de febrero: conozca cómo funcionará la rotación

Nación

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Medellín

Dónde puedo solicitar la tarjeta Cívica del Metro de Medellín: estos son los puntos y precios

Medellín

Solo sonrisas: este fue el último video que grabaron los 17 estudiantes que murieron tras accidente de bus en Antioquia

Medellín

Precoltur, empresa del bus accidentado en Antioquia, se pronuncia tras muerte de 17 personas: “Estamos atentos a la investigación”

Medellín

Habla sobreviviente que vio morir a sus 16 compañeros de estudio en accidente en Antioquia: “Yo sentí los gritos”

Al cierre de la visita, la embajadora Elizabeth Williams destacó a Segovia como “un territorio con historia minera, con una comunidad valiente y con una visión clara de futuro”. Agregó que en el municipio “se percibe una energía real para avanzar, modernizarse y construir oportunidades desde el fortalecimiento institucional y desde los sueños de los niños, niñas y jóvenes”.

Por su parte, el alcalde reiteró que “este encuentro representa una oportunidad valiosa para seguir fortaleciendo relaciones, seguir construyendo puentes y seguir demostrando que Segovia no solo tiene una vocación histórica, sino también una proyección clara hacia el futuro, basada en el diálogo, la sostenibilidad, la responsabilidad social y el bienestar para todos”.

Este acercamiento hace parte del proceso de internacionalización que lidera la organización Asointermedias, iniciativa que promueve la articulación global de las ciudades intermedias del país. Segovia, por su condición de municipio intermedio, integra esta estrategia que busca abrir nuevas oportunidades de cooperación, inversión y fortalecimiento institucional.

Más de Medellín

¿La primera comunidad therian de Colombia?

¿Hay ‘therians’ en Colombia? Supuesta convocatoria en Rionegro encendió el debate en redes

x

Confirman cortes de agua en Medellín, Bello y Antioquia para hoy, el jueves 19 y el viernes 20 de febrero: barrios y horarios

El sacerdote Julián David Maldonado Montoya.

Sacerdote envuelto en pelea con una monja en Antioquia compartió mensaje en redes sociales: “Y nos vamos sin nada”

El Matrocable de Medellín

¿En qué horario presta servicio el Cable Arví (Línea L) y cuál es su tarifa?

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Cambio en el pico y placa en Medellín este jueves, 19 de febrero: conozca cómo funcionará la rotación

Periodista Salud Hernández-Mora y un guerrillero del ELN.

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

x

Dónde puedo solicitar la tarjeta Cívica del Metro de Medellín: estos son los puntos y precios

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.

Cortes de luz en Medellín este 19 de febrero: horarios y sectores del mantenimiento de EPM

La glorieta Mayorca será intervenida durante cerca de 25 meses para mejorar la movilidad entre Envigado y Sabaneta.

Glorieta de Mayorca: el proyecto vial que busca descongestionar el sur del Valle de Aburrá

Noticias Destacadas