Segovia recibió visita oficial de la embajadora de Canadá para fortalecer agenda minera y cooperación internacional

El municipio de Segovia recibió la visita oficial de Elizabeth Williams, embajadora de Canadá en Colombia, en un encuentro institucional enfocado en fortalecer el diálogo entre el sector público, la empresa privada y autoridades regionales y nacionales alrededor de temas como minería responsable, formalización, sostenibilidad, responsabilidad social y desarrollo territorial.

La jornada fue liderada por la compañía Aris Mining y contó con el acompañamiento de la Alcaldía municipal. También participaron Lina Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, y Liliana Taborda, directora general de Corantioquia, en un espacio de conversación orientado a consolidar acuerdos para el progreso de territorios con tradición minera.

Durante el encuentro, el alcalde Edwin Castañeda aseguró que el municipio está preparado para avanzar en escenarios de cooperación internacional. “Segovia está lista para participar en espacios de articulación global que nos permitan fortalecer nuestras capacidades institucionales y nuestro desarrollo”, afirmó.

Embajadora de Canadá en Segovia, Antioquia Foto: cortesía

El mandatario extendió además una invitación formal a la embajadora para vincular su experiencia al proyecto de la Casa Museo del Oro y la Memoria, iniciativa que busca exaltar la memoria histórica, la identidad cultural y el patrimonio local. Según explicó, el propósito es impulsar “una visión de desarrollo basada en el respeto por los derechos humanos, la dignidad y la construcción de oportunidades para las nuevas generaciones”.

Al cierre de la visita, la embajadora Elizabeth Williams destacó a Segovia como “un territorio con historia minera, con una comunidad valiente y con una visión clara de futuro”. Agregó que en el municipio “se percibe una energía real para avanzar, modernizarse y construir oportunidades desde el fortalecimiento institucional y desde los sueños de los niños, niñas y jóvenes”.

Por su parte, el alcalde reiteró que “este encuentro representa una oportunidad valiosa para seguir fortaleciendo relaciones, seguir construyendo puentes y seguir demostrando que Segovia no solo tiene una vocación histórica, sino también una proyección clara hacia el futuro, basada en el diálogo, la sostenibilidad, la responsabilidad social y el bienestar para todos”.

Este acercamiento hace parte del proceso de internacionalización que lidera la organización Asointermedias, iniciativa que promueve la articulación global de las ciudades intermedias del país. Segovia, por su condición de municipio intermedio, integra esta estrategia que busca abrir nuevas oportunidades de cooperación, inversión y fortalecimiento institucional.