Este martes, 7 de abril, se conocieron nuevos detalles del nuevo hecho de violencia que ocurrió en la vereda Cuatro Esquinas del municipio El Tarra, en Norte de Santander.

¿Quién es la mujer cabecilla del ELN que está entre los más buscados en Norte de Santander?

El reporte preliminar da cuenta de que una persona murió, otra más terminó herida y una casa terminó incendiada a causa de los explosivos que fueron lanzados por los ilegales.

La vivienda se fue a pérdida total tras la conflagración que generaron los explosivos que cayeron en este punto del departamento de Norte de Santander. Las comunidades tienen temor por los constantes hechos de violencia que ejercen los ilegales en esta sección de Colombia.

Hasta el momento se desconoce la plena identidad de la persona que murió y de la que resultó lesionada en este hecho.

En esta zona de Colombia delinquen integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, quienes se enfrentan por el territorio y las rentas ilegales en la zona.

Incertidumbre por ataque con drones y explosivos cerca de una casa en zona rural de El Tarra, Norte de Santander

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció por medio de X: “Otra vez. O mejor, no han parado. Combates entre las disidencias de Calarcá (Frente 33) y el ELN en Filo Gringo - El Tarra, #Catatumbo. Lo diremos una y mil veces, hasta que escuchen: son crímenes y la gente del Catatumbo tiene derecho a la paz, una paz que se construya mirando a la gente y sus derechos”.

La candidata presidencial Paloma Valencia del Centro Democrático se pronunció por medio de su cuenta en la red social X frente a estos episodios violentos.

“Nuestra solidaridad con los habitantes de El Tarra. Esta es la paz total de Cepeda, que no solo ampara la delincuencia para que amenace y vote por él, sino que ataca indiscriminadamente a civiles y miembros de la Fuerza Pública”, dijo.

Frente a estos hechos, los integrantes de la Fuerza Pública adelantan operaciones en este territorio con el fin de poder contener los hechos de violencia.