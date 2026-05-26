Policías heridos por ataque terrorista del ELN en Norte de Santander están fuera de peligro

En vía de Norte de Santander, que conduce al municipio de Pamplonita, fue atacada una patrulla de la Policía, dejando como saldo tres uniformados heridos.

El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la guerrilla del ELN fue la responsable de la acción criminal e indicó que los uniformados heridos se encuentran fuera de peligro.

Las imágenes del atentado terrorista fueron dramáticas. Transeúntes y ciclistas auxiliaron a los policías que resultaron heridos y que quedaron atrapados dentro de la camioneta en la que se movilizaban.

Ataque con explosivos a patrulla de policía de Tránsito y Transporte en vía Cúcuta-Pamplona. Foto: Red social X: @charlesradio

Tras la acción criminal que por poco les cuesta la vida a los uniformados, la Policía reforzó la seguridad en el punto con el propósito de dar con la ubicación de los responsables de la acción criminal.

En el mencionado sitio han ocurrido ataques similares como el registrado en diciembre del año 2024, donde una moto que contenía explosivos detonó y generó grandes afectaciones a las estructuras circundantes.

Tiempo después de este primer suceso, miembros de la Policía de Tránsito vivieron momentos de pánico luego de que desde las montañas les dispararan con ráfagas de fusil.

El Ministro de la Defensa atribuyó al ELN el reciente ataque contra la Policía en Norte de Santander. Foto: Guillermo Torres / Semana

Esto también enciende las alarmas de las autoridades, que deben velar por la seguridad de todas las personas que a diario se transportan por este importante corredor vial que conecta la capital de Norte de Santander con Pamplona.

Ante la gravedad de la situación y la incertidumbre sobre el tiempo que tomará la reapertura del paso, se reitera la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de realizar cualquier tipo de desplazamiento o viaje por la zona afectada.

Las autoridades en medio de la escalada terrorista en varias regiones, mantienen activo el Plan Democracia para garantizar la seguridad en la primera vuelta presidencial.