Procurador explicó solicitud que le hizo a la Comisión de Acusación. “Casi me cuelgan del árbol más alto porque no metí preso a Petro”

El procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, se pronunció sobre la decisión de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de abrirle una investigación al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

“Porque yo no metí preso a Petro”: esa fue la explicación del procurador Eljach sobre la solicitud de información a la Comisión de Acusación por las investigaciones contra el presidente por presunta participación en política. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qobwVyXrf9 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 26, 2026

El jefe del Ministerio Público, quien hace pocos días había alertado sobre el caso de funcionarios que estarían participando en eventos políticos y ejerciendo presiones para votar por un candidato en específico, indicó que la ley es muy clara sobre las competencias del organismo que investiga al jefe de Estado en funciones.

Eljach recordó que la Comisión de Acusación es la que tiene la función constitucional de indagar y, si es el caso, procesar al Presidente de la República por acciones que haya realizado durante su mandato.

Crece escándalo contra Aida Quilcué por participar en evento político cuando la ley no lo permite, a pocos días de elecciones: el caso llegará al CNE

Por esto, y frente a un aluvión de quejas y críticas que había recibido en los últimos meses, tomó la decisión de enviarle una solicitud a la cédula legislativa para que le informe el estado de las indagaciones que se adelantan contra el presidente Petro.

“Me venían juzgando, casi me cuelgan del árbol más alto porque no metí preso a Petro, y resulta que la competencia para eso es de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que son congresistas”, manifestó Eljach en rueda de prensa.

Denuncias sobre presunta participación en política acorralan al Gobierno a días de las presidenciales

El Procurador General señaló que desde hace mucho tiempo existen peticiones para saber qué es lo que pasa en la Comisión con este tipo de expedientes.

“Como la gente reclama que ahí nunca pasa nada (en referencia a la Comisión) o no se sabe qué ha pasado; hay muchas quejas pues pedimos ‘infórmenos qué tienen allá, cómo van los procesos, qué están haciendo, qué les falta, quién los está sustanciando, quién es el representante investigador y qué va a pasar con eso’”, explicó.

Gustavo Petro habló con Eva Rey sobre su vida. Foto: YouTube Me Vale

Frente a los cuestionamientos que se le han hecho, el Procurador General reiteró que el Presidente de la República tiene un fuero especial y solamente puede ser investigado por el juez que fijó la Constitución Política de 1991.

“El fuero del Presidente es integral y solo la Comisión de Acusación e Investigación puede ocuparse de su conducta, en cualquier nivel: penal, disciplinaria, laboral, administrativo, civil o político. Nosotros no podemos, pero si queremos que nos informen que ha pasado con tanta denuncia y tanta queja que se han presentado”, añadió el jefe del organismo de control disciplinario.

Abren investigación disciplinaria contra el minSalud, Guillermo Jaramillo, por presunta participación en política

Como lo señala la Constitución, dicha comisión también es la encargada de investigar a los magistrados de la altas cortes y al Fiscal General de la Nación.