El procurador general se pronunció sobre evento político de Iván Cepeda en Sincelejo: “Que sea masivo no le quita que sea privado”

Una lluvia de críticas ha recibido el candidato a la Presidencia, Iván Cepeda, por participar en un evento político público que se realizó en Sincelejo, Sucre, al parecer, el pasado lunes 25 de mayo.

El procurador Gregorio Eljach aseguró: “Que sea masivo no le quita que sea privado”, sobre el evento político en el que participó Iván Cepeda en Sincelejo, Sucre. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7pZKT0Cads — Revista Semana (@RevistaSemana) May 26, 2026

Esto, pese a que la normatividad indica que la fecha límite para los cierres de campaña de los candidatos a la Presidencia era el domingo 24 de mayo.

En redes sociales de diversas organizaciones se publicaron videos y fotografías de Iván Cepeda en la capital de Sucre. El evento se habría realizado unas pocas horas después del cierre de campaña del candidato de izquierda en la ciudad de Barranquilla.

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En las redes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sincelejo se registró el evento, que se celebró en un polideportivo y contó con la participación de cerca de tres mil asistentes.

Frente a la polémica, desde la campaña de Iván Cepeda se indicó que el evento fue “privado”, por lo que no se presentaba ninguna vulneración a la ley.

Igualmente, los delegados y el equipo de prensa del candidato del Pacto Histórico señalaron que la concentración se ajustó a las excepciones contempladas en el decreto oficial para espacios techados.

El procurador general, Gregorio Eljach, se refirió este martes 26 de mayo a la polémica.

“Que sea masivo no le quita que sea privado”, aseveró el jefe del Ministerio Público.

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Las primeras informaciones que ha recibido la Procuraduría General indican que el evento privado fue convocado por un sindicato de profesores.

“Estaba cerrado con malla y los presentes habían sido invitados y seleccionados para el acto”, señaló el procurador general.

CNE se pronuncia

En medio del debate, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseveró que este tema se debatiría en la Sala Plena.

“Pues no tengo conocimiento, no puedo hacer referencia a ese tema por cuanto posiblemente llegará alguna queja o solicitud ante el Consejo Nacional Electoral; deberá estudiarla la Sala Plena y no puedo apartarme de esa discusión”, afirmó el magistrado.

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La legislación nacional, bajo los parámetros de la Ley Estatutaria de Garantías Electorales y el Código Electoral, prohíbe las concentraciones en plazas públicas, parques o calles a partir del lunes anterior a los comicios.

El Decreto 0188, expedido por el Ministerio del Interior, regula la materia de orden público para este ciclo de votaciones. La norma estipula que “desde el lunes 2 y el lunes 9 de marzo, y desde el lunes 25 de mayo hasta el lunes 1 de junio, los actos de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados”.