Elecciones 2026: estas son las medidas en Santander para garantizar la seguridad del electorado

Santander comenzó los preparativos para la jornada de elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo con un amplio despliegue de seguridad y la implementación de medidas especiales de orden público en diferentes municipios del departamento. Las autoridades buscan garantizar el normal desarrollo de las votaciones tanto en zonas urbanas como rurales.

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Entre las principales decisiones adoptadas aparece el despliegue de más de 2.000 uniformados de la Policía Nacional y la aplicación de la ley seca durante el fin de semana electoral.

Según confirmó la Policía de Santander, el denominado “Plan Democracia” contará con 2.080 policías distribuidos en distintos puntos del departamento, incluidos 120 uniformados que llegarán como apoyo adicional para reforzar la seguridad durante la primera vuelta presidencial.

Seguridad en elecciones: se desplegará un operativo especial en el departamento - imagen de referencia. Foto: Cortesía Policía Nacional

De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo Montenegro, comandante de la Policía del departamento, el operativo cubrirá 121 puestos de votación y cerca de 1.888 mesas electorales distribuidas en diferentes municipios del departamento.

El despliegue policial incluirá presencia policial en cabeceras municipales, corregimientos y sectores rurales donde se prevé alta participación de votantes.

En total, según la Registraduría Nacional, habrá 777 puestos de votación y 4.919 mesas. Además, 1.776.177 santandereanos estarán habilitados para ejercer su derecho al voto.

Las autoridades señalaron que el dispositivo de seguridad no estará conformado únicamente por uniformados de vigilancia. También participarán integrantes de unidades de inteligencia, SIJIN, Gaula y personal administrativo que será trasladado temporalmente a labores operativas durante la jornada electoral.

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Además, la Policía anunció refuerzos especiales en municipios considerados estratégicos por su ubicación o antecedentes de seguridad. Entre ellos aparecen Málaga, Barbosa, Cimitarra, Guanentá y la provincia Comunera, donde se incrementará la presencia institucional durante el fin de semana de elecciones.

Junto con el componente de seguridad, las autoridades también confirmaron la aplicación de la ley seca en Santander y en el resto del país. Según el Decreto 0188 expedido por el Ministerio del Interior, la restricción comenzará a las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio de 2026. Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales.

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la medida podrían enfrentar sanciones económicas contempladas en el Código Nacional de Policía y Convivencia. De acuerdo con la información divulgada por medios nacionales, las multas podrían oscilar entre $233.454 y $1.867.632, dependiendo de la gravedad de la infracción y de las disposiciones adoptadas por alcaldías y organismos de control.

Las autoridades podrán imponer multas, decomisar licor y cerrar establecimientos que incumplan la ley seca durante las elecciones presidenciales de 2026. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Universal Images Group Editorial

La jornada electoral presidencial se desarrollará el domingo 31 de mayo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Las autoridades nacionales han insistido en que las medidas buscan prevenir alteraciones del orden público y garantizar condiciones de seguridad para votantes, jurados y funcionarios electorales.

En las últimas semanas, distintas regiones del país han reforzado sus planes de seguridad debido a hechos violentos registrados contra la fuerza pública y al aumento de alertas preventivas en zonas estratégicas. Por esa razón, el Gobierno nacional mantiene activos los protocolos especiales de vigilancia para las elecciones presidenciales de 2026.