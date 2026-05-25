Identifican a las dos mujeres asesinadas en Santander: destapan relación que una tendría con peligroso hombre y hay hipótesis

Un doble homicidio ha generado consternación y temor en el municipio de Girón, en el departamento de Santander. Las víctimas fueron dos jóvenes y las autoridades ya están investigando lo ocurrido, aunque ya se tiene una primera hipótesis.

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Todo ocurrió hacia las 2:30 de la madrugada del pasado domingo, 24 de mayo. Al parecer, las dos mujeres salieron de un establecimiento comercial y en ese momento se acercaron dos motociclistas, quienes les dispararon en el sitio y emprendieron la huida.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Nicol Cristina Amaya y Karen Valentina Vega.

Sobre la primera mujer, se ha conocido que estudiaba estética y no tenía ningún antecedente judicial. Por otra parte, la otra joven era auxiliar de enfermería y modelo webcam.

Esta fue una de las víctimas del violento crimen. Foto: API

Las investigaciones hasta el momento han logrado establecer que Karen Valentina supuestamente mantenía una relación sentimental con un hombre que es conocido como Zuricato y que pertenece a la banda Los del Sur.

Según las autoridades, este grupo se dedica a la venta de estupefacientes en Girón y es muy peligroso, pues suele sembrar terror en esta zona del departamento de Santander.

Teniendo en cuenta esto, las autoridades presumen como primera hipótesis que el doble homicidio se perpetró por un ajuste de cuentas en contra de la mujer y que podría estar relacionado con el noviazgo que llevaba con el mencionado delincuente.

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Por su parte, Nicol Cristina, quien estaba acompañando a su amiga, habría quedado atrapada en medio de la situación, pero no tendría relación alguna.

“Se logra determinar que había una relación sentimental con un hombre que pertenece a una estructura criminal. Estamos buscando a los responsables de estos hechos, y hay una recompensa para quien nos ayude a esclarecer el crimen”, manifestó el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.

Esta fue la otra víctima que dejó el doble homicidio. Foto: API

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud qué fue lo que ocurrió en este crimen y todo lo que habría detrás del mismo.