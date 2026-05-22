Yulixa Toloza: revelan la última imagen con vida antes de ingresar a centro estético clandestino en Bogotá

La imagen de Yulixa Consuelo Toloza caminando hacia el centro estético Beauty Láser se ha convertido en una de las pruebas más impactantes dentro de la investigación que hoy conmociona a Colombia. En la imagen, captada en horas de la mañana del 13 de mayo, se observa a la mujer llegando aparentemente tranquila al establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, donde se sometería a un procedimiento de lipólisis láser que terminó en tragedia.

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Yulixa Toloza, de 52 años, había acudido al lugar con la intención de realizarse un procedimiento estético. Según las investigaciones, el establecimiento operaba de manera irregular y sin los permisos sanitarios requeridos para este tipo de intervenciones médicas.

Fueron capturados en Venezuela Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30. Foto: Policía del Estado Portuguesa

Lo que inicialmente parecía una cirugía ambulatoria terminó convirtiéndose en uno de los casos judiciales más estremecedores de las últimas semanas. Horas después de ingresar al lugar, cámaras de seguridad registraron movimientos extraños. Videos conocidos por las autoridades mostrarían cómo Yulixa salió inconsciente del inmueble, siendo trasladada por varios hombres hacia un vehículo particular. Desde ese momento, se perdió completamente su rastro.

Familiares y amigos comenzaron a preocuparse cuando dejaron de tener comunicación con ella. La desaparición fue reportada oficialmente el 14 de mayo y, desde entonces, la Fiscalía, la Policía y organismos judiciales iniciaron una intensa búsqueda para reconstruir sus últimas horas con vida.

En medio de las investigaciones se conocieron imágenes de los últimos minutos con vida de Yulixa.

Última foto con vida de Yulixa Tolosa. La mujer de 52 años llegó acompañada de su amiga Amalia Pardo Cortés. Foto: YouTube RCN Noticias

La mujer entró con vida al centro estético a las 8:00 a. m. junto a su amiga Amalia Pardo Cortés.

Las primeras hipótesis apuntan a que Yulixa habría sufrido graves complicaciones médicas durante el procedimiento estético. Testimonios recopilados por las autoridades señalan que la mujer presentó un deterioro en sus signos vitales mientras permanecía sedada dentro del lugar. Trabajadoras del establecimiento habrían indicado que su estado de salud empeoró rápidamente y que no recibió atención médica adecuada ni fue trasladada oportunamente a un centro hospitalario.

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Con el avance de la investigación comenzaron a aparecer más evidencias. Uno de los elementos clave fue el vehículo en el que habría sido movilizada tras salir del centro estético. El automóvil fue localizado posteriormente en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, lo que llevó a las autoridades a realizar operativos y capturas contra varios sospechosos vinculados al caso.

Los investigadores del caso encontraron en el carro particular, de color negro, facturas de venta a nombre de Edison Torres Sarmiento, el supuesto administrador de Beauty Laser que fue capturado en Venezuela junto a María Fernanda Delgado, la dueña del local donde se hizo el procedimiento, y Eduardo Ramos, quien habría hecho la intervención estética.

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Entre los investigados figuran presuntos responsables del procedimiento y personas señaladas de participar en el ocultamiento del cuerpo y en la fuga posterior.

Yulixa Toloza en un viaje a París, Francia. Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: thereal.itala

El 19 de mayo llegó la confirmación más dolorosa para la familia. La Fiscalía informó el hallazgo de un cuerpo en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca. Días después, Medicina Legal confirmó oficialmente que se trataba de Yulixa Toloza.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el caso como un asesinato y pidió acelerar las investigaciones para judicializar a todos los responsables.

Las autoridades sostienen que la información entregada por algunos capturados permitió ubicar el sitio donde fue abandonado el cuerpo. Según la investigación, después de que la mujer presentara complicaciones durante el procedimiento, los implicados habrían optado por ocultar lo ocurrido en lugar de buscar ayuda médica inmediata.

A la fecha la justicia esta imputando cargos a Jesús Hernández y Kelvis Sesquera, los dos hombres que supuestamente manejaron el carro, se les acusa de desaparición forzada y manipulación de pruebas, y se habrían presentado ante la policía para reclamar el vehículo que fue ubicado en una zona fronteriza con Venezuela.