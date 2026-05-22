Este viernes, 22 de mayo de 2026, los bogotanos celebraron ver por primera vez el metro de la ciudad en acción sobre los rieles capitalinos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estuvo en el recorrido, celebró el hecho e hizo una contundente declaración.

¿Cuándo entrará en función el Metro de Bogotá?

El Metro de Bogotá no será como lo imaginaba: el abc de sus trenes

Metro de Bogotá Foto: Metro de Bogotá

“Muy emocionante ver que hoy, luego de muchos años de espera, empezaron las pruebas del Metro de Bogotá sobre el viaducto. Desde ahora, podrán ver el tren rodando en distintos puntos de la ciudad”, declaró Galán.

Este hecho histórico para la ciudad que celebró el alcalde Galán se lleva a cabo en medio de la primera jornada de pruebas del sistema, realizadas por la empresa operadora. La empresa encargada ya reveló los detalles de esta puesta en marcha.

Detalles de la primera prueba del metro de Bogotá

De acuerdo con lo comunicado por la empresa Metro, se trata de un tren de la línea 1 del Metro de Bogotá, que salió del patio taller a las 10:46 de la mañana y se desplazó hasta muy cerca de la Estación 2, ubicada en la av. Villavicencio con av. Ciudad de Cali.

Asimismo, muchos ciudadanos empezaron a reportar a través de sus redes sociales que veían operar el tren. Hecho que había sido advertido por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El alcalde Galán estuvo presente en estas pruebas. Foto: Metro de Bogotá - API

Metro reveló dos detalles claves de esta primera prueba que ilusiona a los capitalinos:

El tren con sus 6 vagones iba halado por dos de los vehículos multipropósito.

En esta prueba se revisa el comportamiento de los rieles, peraltes y distancias entre elementos, entre otros.

El tren iba lento

Para muchos ciudadanos llamará la atención lo lento que transitaba este tren, cuando promete que este sea un sistema de transporte que lleve a los capitalinos desde el norte hasta el sur de la ciudad en menos de una hora. Sin embargo, esto fue aclarado por la empresa Metro.

“En los próximos días lo hará energizado y más adelante de manera automática”, advirtió la entidad a la ciudadanía luego de explicar que la poca velocidad evidenciada obedece a la prudencia que se debe en esta, la primera prueba del sistema.

Primera prueba del metro de Bogotá Foto: Metro de Bogotá - API

El hecho de este viernes ilusiona a todos los capitalinos, quienes llevan años esperando este, su nuevo sistema de transporte masivo. Hoy, la capital de Colombia parece estar más cerca de este sueño colectivo.