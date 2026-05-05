Alcalde Carlos Fernando Galán anuncia cómo avanzó la construcción del metro en abril: así va la obra

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó el reporte de gestión del proyecto Metro correspondiente al cierre de abril de 2026.

Según el mandatario, la obra registra un avance general del 77,53 %, destacando el cumplimiento de las metas establecidas para la construcción del viaducto y la infraestructura de las primeras paradas del sistema.

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En el sector del suroccidente, la estación número uno ya cuenta con la estructura del techo finalizada y se inició la instalación de los marcos que sostendrán las puertas automáticas en los andenes.

El avance en las estaciones uno y dos permite visualizar la configuración final donde los usuarios realizarán el abordaje de los trenes una vez inicie la operación. Galán señaló que, aunque el ritmo varía entre los diferentes puntos de intervención, el desarrollo de las estructuras se mantiene de forma constante en todo el trazado.

Récord en la construcción del viaducto

Durante el mes de abril, el proyecto alcanzó un hito en la instalación de las vigas que conectan las columnas del sistema. El balance oficial indica que se logró la construcción de un tramo de conexión por cada día del mes, sumando más de 30 unidades en dicho periodo.

El alcalde confirmó que ya están listas las secciones para colocar las puertas de las estaciones del metro. Foto: Foto de la empresa Metro de Bogotá suministrada a SEMANA

Este ritmo de trabajo ha permitido consolidar una extensión superior a los 13,5 kilómetros de viaducto completamente conectados a lo largo de la ciudad.

Para mayo de 2026, el cronograma contempla una intensificación de las labores en el corredor nororiental, específicamente entre la calle Primera y la calle 72.

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En este tramo operan actualmente cinco vigas lanzadoras que se encargan de ensamblar las piezas del viaducto, mientras se avanza de forma simultánea en seis estaciones elevadas.

Proyecciones técnicas y expansión del trazado

El plan de trabajo para las próximas semanas incluye la preparación para las pruebas técnicas iniciales, proyectadas para junio de 2026. Se adelantan las fases de integración de los rieles y el sistema eléctrico con el viaducto para cumplir con el objetivo de iniciar la operación comercial en el año 2028.

El Metro ya va en 77.53%



Abril fue un buen mes para el Metro de Bogotá: el décimo tren llegó a la ciudad, las estaciones 1 y 2 tienen las estructuras del techo casi listas y las de las puertas ya están instaladas. Además, el viaducto ya tiene más de 13 kilómetros. pic.twitter.com/8NQNvLUHTx — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 5, 2026

Además de los trabajos actuales, la administración distrital y la empresa China Chec evalúan la viabilidad de extender la Primera Línea desde la calle 72 hasta la calle 100 o 108.

Esta propuesta de ampliación requeriría una inversión aproximada de 3,4 billones de pesos. Mientras se define esta extensión, las obras en puntos críticos como el intercambiador vial de la calle 68 con Primero de Mayo y la estación de Kennedy continúan su ejecución para garantizar la conectividad del sistema.