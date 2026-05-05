La misteriosa muerte de Nachum Israel Eber, el ciudadano ortodoxo judío de Nueva York hallado desmembrado dentro de un armario abandonado en la localidad de Kennedy, en Bogotá, sigue generando conmoción tanto en Colombia como en Estados Unidos.

Sicarios asesinan a lideresa Sandra Nogales en Bello, Antioquia, su esposo resultó herido

@canalcitytv ¡Última hora! Hallan un cuerpo aparentemente desmembrado al interior de lo que sería un armario abandonado en vía pública en los límites de las localidades de Kennedy y Bosa. Según información oficial, el hallazgo se dio sobre las 4:30 a.m. en la carrera 91 con calle 49 sur. Todos los detalles en www.citytv.com.co #Citytv #Kennedy #Bosa #Bogotá ÚltimaHora@Mauricio Gallego @angietelleztv ♬ sonido original - Canal CityTv

Ahora, nuevos detalles revelados por el New York Post apuntan a que el hombre de 51 años habría llegado al país buscando rehacer su vida sentimental tras divorciarse y, en medio de ese proceso, terminó casándose con una joven colombiana de apenas 18 años.

De acuerdo con información publicada por el diario estadounidense, Eber viajó a Sudamérica con la intención de encontrar una nueva pareja luego de separarse de su primera esposa, con quien tuvo cuatro hijos.

Según contó uno de sus amigos cercanos, el hombre conoció a una joven en Barranquilla y posteriormente contrajeron matrimonio en una ceremonia religiosa realizada en Colombia.

El cuerpo de Nachum Israel Eber fue encontrado en un armario en Bogotá. Foto: New York Post

Sin embargo, la relación duró apenas un mes. El mismo medio señaló que la joven, quien inicialmente le habría dicho que tenía 20 años, realmente tenía 18 y habría decidido terminar la relación al considerar que “era demasiado joven” para asumir ese compromiso. Pese a la ruptura, Eber decidió permanecer en Colombia porque seguía decidido a encontrar pareja.

El caso tomó un giro macabro cuando las autoridades en Bogotá encontraron su cuerpo desmembrado el pasado 22 de abril dentro de un armario de mimbre abandonado en vía pública, hecho que quedó registrado en video y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La última vez que lo vieron con vida fue en el barrio Niza de la localidad de Suba. Foto: New York Post

Según reveló Semana, el armario presentaba manchas de sangre y fue abandonado en una zona de Kennedy, lo que despertó sospechas entre habitantes del sector. El ciudadano estadounidense había sido reportado como desaparecido días antes, luego de salir del Airbnb donde se hospedaba en Bogotá.

Revelan primeras hipótesis de la misteriosa muerte de la comandante de Providencia semanas después de denunciar acoso laboral

Uno de sus amigos aseguró al New York Post que Eber podría haber sido víctima de un “paseo millonario” o de una banda dedicada a perfilar extranjeros. También indicó que el hombre llamaba la atención por su vestimenta tradicional y porque hablaba en público idiomas como hebreo, yidis e inglés.

Las autoridades ya están adelantando las investigaciones pertinentes. Foto: Screenshot 'x'

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades colombianas no han confirmado hipótesis oficiales sobre el móvil del crimen.

Entretanto, el caso ya genera impacto internacional por la forma en que ocurrió el asesinato y por los detalles personales que han salido a la luz alrededor de los últimos meses de vida del ciudadano neoyorquino.