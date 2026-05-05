Un aparatoso accidente de tránsito en Girardota, Antioquia, con un bus de servicio público involucrado, dejó a unas 30 personas heridas.

El siniestro se presentó hacia las 5 p.m. a unos 100 metros de la entrada a este municipio del norte del Valle de Aburrá, cuando el vehículo iba hacia el municipio de Barbosa.

Joaquín Hernández López, secretario de Tránsito de Girardota, señaló que los heridos fueron trasladados al hospital local y al del municipio de Barbosa.

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“Alrededor de las 5 de la tarde se presentó un accidente de tránsito que involucra un vehículo de servicio público del municipio de Barbosa, en este accidente se da volcamiento lateral del vehículo y se presentan aproximadamente 30 lesionados”, dijo el funcionario.

El accidente provocó una gran congestión en esa zona de la subregión, que conecta con la antigua vía al Mar, por Donmatías, Alto de Ventanas, y Yarumal, además con la vía hacia Cisneros, Remedios y el Magdalena Medio.

Según dijo el jefe de Tránsito, los hechos que causaron el incidente son materia de investigación.

Disidente iba en un bus con menores reclutados

Un señalador reclutador de menores para las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco fue capturado en una carretera del Quindío cuando en un bus llevaba al menos a 12 menores de edad reclutados de manera forzosa para conformar esta organización criminal en el departamento de Meta.

El detenido fue identificado como Cristian Camilo Medina Rebellón, alias el Gordo.

La investigación de la Fiscalía logró establecer que los menores de edad fueron reclutados mediante engaños y falsos ofrecimientos, entrenados en el manejo de armas de fuego y tácticas de combate en zonas campamentarias de Cauca.

Asimismo, da cuenta de que Medina Rebellón sería el encargado de coordinar y garantizar la llegada al oriente del país para que hicieran parte de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Iván Mordisco, según sus documentos, pretende revivir la vieja guerrilla de las Farc-EP. Hoy tiene bajo su mando a unos 3.700 hombres por todo el país. Foto: AFP

“El pasado 1 de mayo, en el sector La Herradura, en La Tebaida (Quindío), unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional interceptaron un bus que prestaba un supuesto servicio especial y de turismo. En el vehículo se movilizaban 21 adultos y 12 adolescentes, quienes no tenían relación ni parentesco alguno, y portaban documentos de identificación falsos”, señaló la Fiscalía.