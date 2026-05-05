Sicarios asesinan a lideresa Sandra Nogales en Bello, Antioquia, su esposo resultó herido

Sicarios asesinaron en la tarde de este martes, 5 de mayo, a Sandra Nogales, una reconocida lideresa de la comuna 10 del municipio de Bello, Antioquia, su esposo, herido, fue trasladado a un centro asistencial.

Los hechos sucedieron hacia las 4:25 p.m. en la diagonal 45 # 37c, en el barrio Las Vegas, cerca de donde residía la víctima.

Antioquia Municipio de Bello Foto: Julian Roldan Marzo 18 2014 Foto: Julian Roldan

A través de un comunicado, la Alcaldía de Bello rechazó lo sucedido.

“La Alcaldía de Bello condena de manera categórica el asesinato de la lideresa comunitaria Sandra Nogales, ocurrido la tarde de hoy en el barrio Las Vegas, comuna 10 de la ciudad, y en donde fue herido además su esposo, quien está siendo atendido en un centro hospitalario. Manifestamos nuestra solidaridad con su familia, seres queridos y la comunidad que ella representaba con compromiso y valentía”, dijo esa entidad territorial.

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“Este crimen es inaceptable y solicitamos a las autoridades de investigación actuar con la máxima celeridad para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, pidió la Alcaldía.

Además, reiteró que está comprometida “con la protección de los líderes y lideresas comunitarias, y seguirá trabajando de la mano de las instituciones para garantizar la seguridad de quienes dedican su vida al servicio de las comunidades”.

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“Cada vida que se esfuma representa una pérdida irreparable para nuestra ciudad, y nos ratifica en el compromiso de seguir trabajando por un Bello más seguro y en paz”, agregó.

En un informe reciente publicado por SEMANA, se informó sobre la grave situación de seguridad para los líderes y lideresas en Antioquia, departamento en el que según datos de la Defensoría del Pueblo.

Gerardo Vega Medina Director de la Agencia Nacional de Tierras Foto: Esteban Vega

“Permanece una situación, que es el ataque contra defensores del tema de tierras, desde el punto de vista de los medioambientalistas, de la gente que lucha contra la minería, de la gente que lucha por la restitución de tierras, que lucha por la reforma agraria”, dijo en su momento Gerardo Vega, abogado de la fundación Forjando Futuros, que trabaja para lograr que sean devueltas las tierras a los campesinos a los que se les arrebataron sus parcelas durante el conflicto y quien estuvo al frente de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Gobierno Petro.