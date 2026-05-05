Medellín y su programa ‘Cero Hambre’ fueron reconocidos junto con 23 proyectos más de todo el mundo en el premio Mayors Challenge 2026 de Bloomberg Philanthropies. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, celebró el logro, quien además anunció el beneficio económico de un millón de dólares que le trajo a la ciudad.

Medellín Cero Hambre; un plan que asegura la comida para los hogares más vulnerables

El destino de ese dinero ya fue confirmado por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, quien detalló que esa suma irá para el programa Cero Hambre.

“Son, aproximadamente, $4.000 millones de premio y lo vamos a utilizar en el fortalecimiento de la red y para mejorar las capacidades que tiene el programa Cero Hambre”, confirmó Federico Gutiérrez.

El programa ‘Cero Hambre’, la razón del premio

Medellín ganó el Mayors Challenge 2026 de Bloomberg Philanthropies por el modelo tecnológico y logístico que implementó dentro de la estrategia Alianza Medellín Cero Hambre, programa de esta administración distrital.

Esta iniciativa de la Alcaldía de Medellín busca combatir la inseguridad alimentaria y reducir el desperdicio de comida usando la inteligencia artificial.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, presentó el programa Cero Hambre y sus logros internacionales. Foto: Alcaldía de Medellín - API

Este factor fue clave y, según la Alcaldía, uno de los principales aspectos que le permitieron ganar este premio. La estrategia conectaría en tiempo real a donantes de alimentos —como supermercados, restaurantes y hoteles— con bancos de alimentos y familias vulnerables.

Esta tecnología permite identificar excedentes de comida antes de que sean desperdiciados y activar rápidamente la logística de recolección y distribución. El sistema también coordina actores públicos y privados dentro de una misma red alimentaria.

Nació de una problemática

Gutiérrez reveló que esta iniciativa surgió tras los principales hallazgos que tuvieron al llegar a la Alcaldía. “Estamos hablando de que el 28 % de los hogares estaba aguantando hambre en Medellín”, aseguró el alcalde.

Además, el alcalde reveló las siguientes realidades de los antioqueños que preocuparon a su administración:

Más de 582.000 personas no tenían garantizadas tres comidas al día.

En 2023 murieron cuatro niños entre 0 y 5 años por desnutrición aguda infantil.

Itagüí impulsa su transición energética con cerca de 1.000 paneles solares en escenarios públicos

Además de resaltar el novedoso proyecto y su beneficio económico, el alcalde se comprometió a seguir trabajando con los bancos de alimentos y la plataforma de inteligencia artificial.

“Vincular a todos los actores del sistema de seguridad alimentaria, restaurantes, cadenas de supermercados, hoteles”, es el principal objetivo; siguiendo la línea de lo que ya se ha logrado.

El alcalde aseguró que gracias a esta iniciativa se han servido 5 millones de platos en las mesas de los hogares más vulnerables de Medellín en tan solo un año.