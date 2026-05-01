Fico Gutiérrez se va de frente contra Petro por evento en La Alpujarra: “Ni pagando llenaron la plaza”

Los roces políticos entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez no son nuevos, pero este 1 de mayo se presentó una nueva discusión entre el mandatario y el alcalde de Medellín.

Petro decidió viajar a la capital de Antioquia para liderar las marchas del Día del Trabajo y desde La Alpujarra pronunció un discurso donde habló de todo, incluso, de aumentar nuevamente el salario mínimo.

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Sin embargo, Fico Gutiérrez publicó una foto del lugar donde se hizo el evento y lanzó duras críticas contra Petro y su gobierno.

“Ni pagando llenaron la plaza para Petro. Ni repartiendo comida, ni trayendo grupos de indígenas con niños, ni amenazando a transportadores a mover la gente, pudieron llenar la la plaza”, dijo Gutiérrez.

Agregó: “Medellín seguirá resistiendo ante el desastre de gobierno nacional. Petro creyó que luego del abandono y los insultos en contra de Medellín y de Antioquia podría llenar plazas. En Medellín no comemos cuento”.

El extenso mensaje de Fico se enfocó en pasarle una cuenta de cobro al mandatario por el trato que le ha dado al departamento de Antioquia y a su capital.

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“En Medellín no nos gusta la gente que solo destruye y genera odio. Medellín se respeta. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones. Que las otras ciudades hagan lo mismo. No vamos a perder a Colombia. Ahora limpiaremos y arreglaremos el desastre que dejaron por su paso. Ellos destruyen, nosotros construimos”, finalizó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció por el evento del Gobierno Petro y fijó su postura en su cuenta de X.

“Aquí no fue presidente Gustavo Petro. ¡En Antioquia no pega el comunismo! Nosotros elegimos trabajar y construir nuestro propio destino: dejamos la piel en cada causa que emprendemos y la sacamos adelante", dijo.

En redes sociales aseguran que horas antes del evento, varias personas estaban entregando almuerzos y refrigerios para garantizar que las personas estuvieran en La Alpujarra para la llegada del presidente Gustavo Petro.

Durante su discurso, Petro lanzó duras críticas contra Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, al considerar que ellos no obedecen a sus electores, según él, como lo ordena la Constitución política de Colombia.