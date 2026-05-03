Encuesta de CNC confirma tendencia de AtlasIntel: Abelardo de la Espriella aventaja a Paloma Valencia y enfrentaría a Iván Cepeda en segunda vuelta

A menos de un mes para que los colombianos acudan a la urnas para elegir al nuevo presidente de la República, se siguen conociendo resultados de encuestas en el país que empiezan a marcar una tendencia de cara a la primera vuelta que se realizará el próximo 31 de mayo.

La campaña presidencial entra en su recta final sin debates a la vista y con la polarización al rojo vivo

La más reciente encuesta que se conoció fue la del Centro Nacional de Consultoría (CNC), que publicó en las últimas horas Cambio, en donde se evidencia una tendencia marcada por el liderato de Iván Cepeda y una competencia, hombro a hombro, entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia para acompañarlo en una posible segunda vuelta.

El candidato del Pacto Histórico creció en esta última medición casi tres puntos porcentuales y se ubicó con una intención de voto del 37,2 %, una cifra muy similar a la revelada por la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, donde el representante de la izquierda aparece con el 38 %.

La pelea por la segunda vuelta se plantea, de acuerdo con las encuestas, entre los candidatos del movimiento Defensores de la Patria y del partido Centro Democrático, quienes enfilan sus esfuerzos para estas últimas semanas de campaña lograr tener la mayor cantidad de votos posibles.

Estos son los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada por Cambio para la primera vuelta. Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, De la Espriella (20,4 %) le toma la delantera a Valencia (15,6 %) por 4,8 puntos porcentuales, aunque si se tiene en cuenta que el margen de error del estudio es de dos puntos, la diferencia se acorta a solo a 2,6 puntos.

Este resultado está en línea con la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, que mostró en su más reciente estudio una ventaja para Abelardo de la Espriella de 8,7 puntos porcentuales sobre Valencia, lo que lo pone como el más opcionado de cara a la segunda vuelta para enfrentar a Cepeda.

2284 Foto: semana

La segunda vuelta

La intención de voto para los escenarios de una posible segunda vuelta entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se muestra con un desempeño muy similar, con un candidato de izquierda que se mantiene sólido y dos aspirantes que luchan por recoger más votos.

Una hipotética segunda vuelta entre Paloma Valencia e Iván Cepeda daría como ganador al candidato del Pacto Histórico con 44 %, sobre el 40 % de la aspirante del Centro Democrático. Si se tiene en cuenta el margen de error de la encuesta, la diferencia se recortaría un poco más.

Diferente ocurre en un escenario entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, donde el abogado aparece con el 37,9 % de la intención de voto, frente a un 46,4 % del candidato de la izquierda, una brecha un poco más amplía, de acuerdo con los resultados del Centro Nacional de Consultoría.

Resultados de los escenarios de segunda vuelta de acuerdo con la encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Foto: Captura de pantalla

Estos resultados arrojan una tendencia al triunfo del candidato del Pacto Histórico, diferente a lo revelado por la última encuesta de AtlasIntel para SEMANA, donde De la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo derrotarían a Cepeda en una eventual segunda vuelta.

En el caso de que Iván Cepeda se enfrente con Abelardo de la Espriella, el candidato del Pacto Histórico tendría el 42 por ciento de los votos, y el candidato de Defensores de la Patria llegaría al 47,8 por ciento.

EN LA SEGUNDA VUELTA, ¿POR QUIÉN VOTARÍA? ABELARDO DE LA ESPRIELLA-IVÁN CEPEDA Foto: AtlasIntel / SEMANA

Por su parte, si la segunda vuelta fuera entre Cepeda y Paloma Valencia, el primero tendría el 40,6 por ciento de los votos, y la candidata del Centro Democrático llegaría a 49,1 por ciento.

EN LA SEGUNDA VUELTA, ¿POR QUIÉN VOTARÍA? PALOMA VALENCIA-IVÁN CEPEDA Foto: AtlasIntel / SEMANA

En una eventual segunda vuelta entre Cepeda y Fajardo, el primero tendría el 37,9 por ciento de los votos, y Fajardo llegaría al 39,8 por ciento. La encuesta de AtlasIntel para SEMANA fue realizada entre el 25 y el 29 de abril, a través de la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR).

La encuesta del Centro Nacional de Consultoría se realizó a través de un muestreo que corresponde al Marco Geoestadístico Nacional provisto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Se realizaron 2.157 encuestas en 56 municipios del país. El estudio tiene un margen de error del 3,0 %, bajo un nivel de confianza del 95 %.