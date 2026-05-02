Gustavo Petro se la juega toda en su último discurso del 1 de Mayo en Medellín: 10 frases que marcan la recta final de su gobierno

La decisión de Gustavo Petro de dar su último discurso del primero de mayo en Medellín fue muy simbólica. El presidente buscó una plaza en la que no jugaba de local y que entraña muchos mensajes: la tierra en la que nació Álvaro Uribe, la ciudad con la que ha entrado en controversia, el lugar en donde hizo su polémico tarimazo con 23 cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá.

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El primer mandatario aseguró que llegaría a la capital de Antioquia con un mensaje tan polémico como poderoso: la Constituyente. Y unas horas antes de salir al parque de las Luces escribió: “Nos vemos en Medellín” al lado de una invitación para que los colombianos descarguen el formato para recoger las firmas para la Constituyente.

El presidente Gustavo Petro agitó su discurso en el Día del Trabajo: “Espero que sigan más mandatos progresistas en Colombia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/RKRuNnANfp — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026

En su discurso, como es costumbre, el presidente se despachó contra quienes él responsabiliza del bloqueo institucional que argumenta para mover su Constituyente y lanzó dardos a diestra y siniestra. Estas son las 10 frases más impactantes de su discurso.

1.“Espero que sigan más mandatos progresistas en Colombia”

El presidente aseguró que no podía hablar de las elecciones, pero dio varios mensajes para las votaciones del próximo 31 de mayo. “Ahora estamos viendo que lo que dijimos en la Plaza de Bolívar, en donde hablamos de una consulta popular y se entregó al Congreso para que la convocará. ¿Y qué hicieron en el Senado? Trampa. Impidieron que votaran los que asistían, fue en en el Senado, en sectores corruptos, la trampa", dijo.

Gustavo Petro habló desde Medellín en el Día del Trabajo: “Espero que sigan más mandatos progresistas en Colombia”

“Por eso podemos hacer un balance, ya casi terminamos este primer mandato, espero que sigan más mandatos progresistas en Colombia, que no nos devuelvan al espanto, a La Escombrera", puntualizó.

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2.“El Gobierno nacional vuelve a aumentar el salario”

El primer mandatario reiteró que no descarta subir el salario mínimo. Ya lo había dicho hace unas semanas cuando advirtió que si el Banco de la República aumentaba las tasas de interés (algo que no pasó en la junta del pasado viernes), él aumentaría el monto de lo que ganan los colombianos.

A cuatro semanas de elecciones, Gustavo Petro habla nuevamente de subir el salario mínimo

En su discurso del primer de Mayo, el primer mandatario hizo una nueva declaración en ese sentido. “Hice un esfuerzo en diciembre pasado porque la Constitución ordena que el salario sea vital .Eso significa que si las condiciones económicas se deterioran, y hay quienes quieren que eso pase, el Gobierno nacional vuelve a aumentar el salario para mantener el poder adquisitivo”, dijo.

“Todos los números nos dicen que hay más comida, que el hambre ha retrocedido, que hay menos niños con desnutrición, nos dicen que si la mitad de los niños se ha salvado del hambre es porque hemos gobernado con aciertos”, agregó.

3.“Dignidad es lo que traemos hoy”

El discurso del presidente tuvo declaraciones a favor de las clases trabajadoras. “La dignidad solo se consigue cuando una persona puede sentir que en realidad sus derechos empiezan a ser realizados y sienta que sus dignidad es una realidad. Dignidad es lo que traemos hoy”.

“Hoy hay más vida en Colombia, tienen derecho a protestar, hay más democracia y multicolor”, agregó.

4.“Le ordeno, superintendente, que entre al Fomag”

La salud fue uno de los ejes de su discurso que tuvo como protagonista a Daniel Quintero. El controvertido ex alcalde de Medellín compartió tarima con el presidente. Y allí le dijo: “Le ordeno, superintendente, que entre al Fomag, invitado por el comité de este gobierno, que hace parte del consejo directivo del Fomag, pero que administra la Fiduprevisora”, dijo Petro desde Medellín.

“Ahí se han robado billones de pesos del dinero de maestros y maestras”, detalló.

El presidente aseguró que volvieron a poner “instituciones privadas que manejan en una oficina la salud de 50.000 maestros o maestras en un departamento cualquiera”.

Petro ordenó a Daniel Quintero denunciar a presidentes de la Fiduprevisora: “Ahí se han robado billones de pesos de los maestros”

“Se llenan los bolsillos y se llevan la plata de la maestra y el maestro, y se la roban. Y no dan atención al magisterio”, agregó. El presidente le dio 15 días a Quintero para hacer esa tarea. Y el superintendente aseguró que la cumplirá.

"Le ordeno superintendente que entre al Fomag porque ahí se han robado billones de pesos del dinero de los maestros y maestras": Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/oEuAb5UPiU — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026

5.“No sean vagos, trabajen. Para eso les paga el pueblo”

El presidente se despachó contra el congreso de la republica. Y, en su discurso hizo un anuncio: “Les solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias”, expresó.

“El Gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo con las normas”, agregó.

Tiempo después de finalizado el discurso, el ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó esa solicitud para aplicar el reglamento del Congreso.

6. “El próximo gobierno tendrá que tener la obligación de la convocatoria de la asamblea nacional constituyente”

El plato fuerte del discurso fue la Asamblea Nacional Constituyente. “El Estado Social de Derecho proclama como orden, como mandato, la Asamblea Nacional Constituyente. El país se ha separado de ese mandato de 1991, que es el verdadero tratado de paz de la sociedad y del pueblo colombiano”, dijo.

"Queremos que quede escrito, no cambiando la Constitución de 1991, no es necesario cambiarla, lo que queremos es agregarle dos capítulos: uno, el de actos legislativos, y otro con la reforma del sistema político que arrincone la corrupción": Gustavo Petro https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/quSeokO8Cg — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026

“Es la hora de convocar con la firma ciudadana, como ordena la ley, una asamblea nacional constituyente solo con dos propósitos: aprobar las reformas sociales que no se aprobaron en el Congreso y cambiar el sistema político de Colombia, para que no haya más corrupción”, agregó.

7. “No estamos hablando de cambiar la Constitución, sino de añadirle dos grandes capítulos”

El presidente precisó a qué le apunta con la Constituyente. “Quiero invitar a Colombia a no cambiar la Constitución de 1991, ya que es democrática y favorable. No estamos hablando de cambiar la Constitución, sino de añadirle a la actual. Dos grandes capítulos de las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso y el capítulo de la lucha anticorrupción para vencer esa enfermedad”.

Gustavo Petro aseguró que la Constituyente será para trabajar en dos capítulos que le hacen falta a la Constitución. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) Foto: AFP

8. “La congresista en ese momento demandó la reforma pensional y los banqueros aplaudieron”

Pese a que dijo que no se metería en el tema electoral, Petro se despachó contra Paloma Valencia, quien fue la demandante de la reforma pensional. “Ahora no se ha aprobado esa reforma laboral, esa reforma pensional completa. Es ley dos veces aprobada, ministro Antonio (Sanguino), ministro (Armando) Benedetti y ministras de todo el Gobierno, la mayoría son ministras”, comenzó.

Presidente Petro arremete contra Paloma Valencia por demandar reforma pensional: “Los banqueros aplaudieron”

“Pero la congresista en ese momento demandó la reforma pensional y los banqueros aplaudieron, porque no la querían, y comenzó un calvario, porque un magistrado, amigo de ella, decidió guardarla en su escritorio y se necesitaba por norma que la Corte Constitucional dijera ‘sí’”, agregó.

"La congresista, en ese momento, demandó la reforma pensional, los banqueros aplaudieron porque no la querían y comenzó un calvario": Gustavo Petro contra Paloma Valencia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Vsq5hSW3CN — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026

9.“El alcalde de Medellín debe obedecer al pueblo de Medellín”

El presidente lanzó dardos a los gobernantes de Antioquia, tanto al alcalde Federico Gutiérrez, como al gobernador Andrés Julián Rendón.

Petro arremete contra Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón durante evento del Día del Trabajo en La Alpujarra

“El mandatario solo tiene que obedecer si es que nos llamamos una democracia. El alcalde de Medellín debe obedecer al pueblo de Medellín, el gobernador de Antioquia solo debe obedecer al pueblo de Antioquia y punto”.

10.“Nos veremos otra vez en las plazas y en las calles”

Con esa frase, Petro dejó claro que una vez deje el poder se dedicará a la Constituyente y que el país lo tendrá para rato.