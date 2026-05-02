El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza de “tomar el control” de Cuba el viernes, 1 de mayo, durante un discurso en Florida, sugiriendo que un portaaviones estadounidense podría hacer escala allí “de regreso de Irán”.

Miguel Díaz-Canel le responde a Donald Trump tras anuncio de nuevas sanciones: “Bloqueo genocida”

Las declaraciones de Donald Trump en Florida, hogar de la mayor diáspora cubana, se produjeron apenas unas horas después de que firmara una orden ejecutiva endureciendo las sanciones contra La Habana y las entidades que colaboran con la isla caribeña.

Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó en sus redes sociales y defendió el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica.



Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse.



Son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país.



El continente americano vivirá en paz si nadie… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 2, 2026

“No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica. Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse. Son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país”, dijo Petro.

“El continente americano vivirá en paz si nadie propone imponerse sobre los demás. Este continente es el continente de la libertad y no de las invasiones. Honor a José Martí y a las repúblicas libres y soberanas de Latinoamérica y el Caribe”, aseveró el mandatario colombiano.

Las amenazas de agresión militar de Donald Trump contra Cuba han alcanzado un nivel peligroso y sin precedentes, denunció el sábado el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e hizo un llamado a la comunidad internacional para que reaccione.

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump Foto: Getty Images

El presidente republicano, que desde principios de año aplica una política de máxima presión contra la isla comunista, considera que Cuba sigue representando una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Además del embargo vigente desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de un cambio de régimen en La Habana, ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla desde enero, permitiendo la entrada al país únicamente a un petrolero ruso.

“Vamos a tomar Cuba casi de inmediato”: Trump habló sobre rendición y portaviones en evento público

El viernes, una marcha realizada frente a la embajada estadounidense en La Habana denunció las amenazas de agresión provenientes del gobierno de Trump.

“De regreso de Irán, haremos que uno de nuestros grandes, tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, se acerque, se detenga a unos 100 metros de la costa y nos digan: ‘Muchas gracias, nos rendimos’”, dijo Trump en alusión a una eventual y supuesta respuesta de las autoridades cubanas.

Miguel Díaz-Canel reveló detalles sobre los diálogos que se mantienen con Estados Unidos Foto: Getty Images

Por su parte, el Gobierno de Cuba, rechazó las nuevas sanciones y las ha calificado de medidas “coercitivas” e “ilegales”. A este respecto, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha asegurado que estas acciones no tendrán efecto disuasorio sobre el país. “No van a amedrentarnos”.

Con información de AFP y Europa Press*