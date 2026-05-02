María Corina Machado convocó a una manifestación en más de 120 ciudades del mundo en apoyo a los presos políticos en Venezuela

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, invitó a todos los venezolanos que se encuentren en todo el mundo para que este domingo, 3 de mayo, levanten la voz por los presos políticos y perseguidos en su país.

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“Quiero invitar a todos los venezolanos que estamos alrededor del mundo para encontrarnos este domingo, 3 de mayo, a las 12 del mediodía, hora Caracas, en más de 120 ciudades en distintas partes del mundo para levantar nuestra voz por todos los presos y perseguidos que existen”, señaló.

La premio nobel de Paz destacó que todavía hay más de 500 presos políticos, civiles y militares que se encuentran tras la rejas en Venezuela, por lo que necesitan el apoyo de sus connacionales en todo el mundo.

“Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza y por eso alzaremos nuestra voz este domingo, 3 de mayo, para que el mundo entero escuche el clamor por la libertad, por la justicia y por la democracia que hoy elevamos desde Venezuela”, señaló Machado.

La líder política señaló que en las movilizaciones planteadas para este domingo también van a participar expresos políticos, quienes junto con sus familias compartirán sus historias, testimonios y sentimientos.

Aseguró que en las redes sociales del Comando Venezuela y Mundo Venezuela podrán encontrar toda la información para las movilizaciones y los puntos de encuentro en cada una de las ciudades del mundo.

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“Alza tu voz, hoy más que nunca estamos decididos a la libertad, justicia, memoria, respeto, democracia y, por supuesto, el reencuentro de nuestras familias en nuestro país. Nos vemos este domingo 3 de mayo”, señaló.

Machado participó el pasado 18 de abril de una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid, en la que les dijo a sus compatriotas que se preparen para “el día” del “reencuentro y la construcción” de Venezuela.

“¡Para allá vamos!”, dijo Machado en esa oportunidad en la plaza madrileña a los manifestantes, quienes reclamaban “elecciones, elecciones. Aquí estamos iniciando el regreso a casa”, aseguró.

“Son muchos de ustedes quienes han encontrado en esta gran nación acogida, afecto, cariño, quienes han aprendido, trabajado, ahorrado, preparando un día, preparándonos para ese día”, añadió la líder política.

Esta manifestación fue el punto fuerte de la visita de la líder venezolana a España, quien también recibió las llaves de la ciudad, una distinción simbólica, de manos de su alcalde.