Trump asegura que revisará “pronto” el plan de Irán para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que estudiará “pronto” el plan de nueve puntos para “poner fin a la guerra” recientemente presentado por Irán, si bien se ha mostrado escéptico con la propuesta y ha puesto en duda que sea un “precio” razonable a pagar para compensar los 47 años de vigencia del régimen de los ayatolás.

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“Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”, expresó el mandatario norteamericano en una publicación en redes sociales.

Este breve pronunciamiento llega después de que las autoridades iraníes hayan presentado a Estados Unidos una propuesta de nueve puntos para acabar con el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero en un plazo de 30 días, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní.

Donald Trump y Masoud Pezeshkian Foto: Getty Images

Si bien Estados Unidos había planteado un alto el fuego de dos meses, la respuesta de Teherán pretende resolver el contencioso en un mes con puntos clave como garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados.

Asimismo, contempla el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano, o la implantación de un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz, según Tasnim.

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Irán espera ahora la respuesta oficial de Estados Unidos a esta propuesta, trasladada a través de los países mediadores.

Asimismo, contempla el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano, o la implantación de un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz, según Tasnim.

Un militar armado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) sostiene un rifle AK-45 y monta guardia frente a una instalación policial destruida durante una campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán Foto: NurPhoto via Getty Images

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido contactos diplomáticos con sus homólogos de países como Italia, Francia, Japón o Corea del Sur.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha informado de estos contactos y ha puesto especial énfasis en la conversación de Araqchi con el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani.

“Ha expresado su pesar por el enfoque poco constructivo e irresponsable de algunos países europeos que repiten los falsos estereotipos sobre la cuestión nuclear iraní”, ha planteado.

Donald Trump habló sobre la guerra en Irán Foto: AP, Adobe

Araquchi “ha declarado que el programa nuclear de Irán es absolutamente pacífico y, en lugar de insistir en ese enfoque, estos países deberían condenar explícitamente la agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán y responsabilizarlos de sus graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario”, dijo.

Con información de AFP y Europa Press*