Trump imita en tono burlesco a la presidenta de México, al tiempo que dice que es una mujer hermosa

En un foro de inversionistas en Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió un episodio más de su tensa pero pragmática relación con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum. Esta vez el tono personal, la burla y la política comercial o de seguridad se mezclaron en un mismo mensaje.

Según Trump, la presidenta de México ya no le tiene mucho cariño después de que se enteró de su plan de cambiar el nombre del golfo de México por el golfo de América.

“Y ella es una mujer hermosa, muy agradable. Ya saben, a mí nunca me gusta hablar de belleza porque eso suele acabar mal. Si uno dice que alguien es una mujer hermosa, dicen: ‘Qué terrible, qué terrible’. Todo el mundo lo odia, excepto la mujer de la que uno está hablando. A ellas les encanta”, aseguró Trump ante los inversionistas.

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El mandatario estadounidense continuó su discurso asegurando que, por lo anterior, no dirá que Sheinbaum es hermosa, sino una “buena mujer”, que además tiene una voz increíble y hermosa, al tiempo que es elegante.

Renglón seguido, inició una imitación de la mandataria: “Ella me dijo: ‘Presidento, presidento, dígame que solo está bromeando. ¿De verdad va a cambiar el nombre del golfo de México? Y yo le dije: ‘Sí, lo voy a hacer. Lo siento’. ‘No, no, no, por favor’, me respondió ella", dijo con una sonrisa.

Según Trump por este motivo, actualmente no lo quieren mucho en México y que eso es lo que hace que “tipos como él” corran mucho peligro. “Ustedes saben de qué estoy hablando”, reiteró.

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Estas declaraciones de Trump generaron reacciones por el matiz despectivo y por la carga simbólica hacia México. Esto teniendo en cuenta que el jefe de Estado volvió a poner sobre la mesa dos temas sensibles para México: la soberanía nacional y la narrativa de seguridad fronteriza, mientras usa un estilo personalista que busca dominar la conversación pública.

En términos diplomáticos, este tipo de escenas elevan la fricción, pero no necesariamente rompen la cooperación, porque ambos gobiernos también han mantenido comunicación sobre comercio, frontera y narcotráfico.

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Sheinbaum ha respondido sin escalar el choque, insistiendo en que México puede cooperar con Estados Unidos, pero no subordinarse, y repite que la soberanía “no está a negociación”. Esa estrategia busca evitar que Trump convierta la disputa en un intercambio mediático permanente, algo que la presidenta ha descrito como poco útil.