Presidenta de México propuso una declaración en contra de la intervención militar en Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso este sábado, en el marco de la cumbre de Barcelona, una declaración “en contra de la intervención militar en Cuba”, tras las tensiones se que han vivido en los últimos meses con Estados Unidos.

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“Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar estar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan”, señaló la mandataria mexicana durante su intervención en la cubre de Barcelona.

También extendió una invitación para que la cumbre que se adelanta por estos días en territorio español “tenga como próxima sede a México, donde podamos dialogar sobre la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos”.

“Porque la democracia significa elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad en lugar de la avaricia, la fraternidad por encima de la guerra. La democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos”, señaló la mandataria.

Sheinbaum da por zanjado el desencuentro con España

La presidenta de México escenificó este sábado el deshielo en las relaciones con España durante una visita a Barcelona en la que aseguró que no hay ni hubo crisis con este país por las discrepancias sobre la conquista de América.

Las relaciones con Madrid se enrarecieron en 2019, cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, exigió a la Corona española una disculpa por la Conquista, un reclamo mantenido por Sheinbaum.

Pero unas declaraciones del rey Felipe VI en marzo, en las que reconoció que hubo “muchos abusos” en ese periodo, empezaron a limar las asperezas.

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“No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”, afirmó Sheinbaum a la prensa a su llegada a una reunión de líderes progresistas en Barcelona.

En la apertura de la cumbre, rodeado de numerosos dirigentes mundiales, el presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, dedicó un momento para “agradecer a la presidenta de México el que haya ofrecido” su país “para albergar la próxima cumbre en defensa de la democracia, cuando entre todos fijemos una fecha para el año 2027”.

Poco después, Sheinbaum realizó una intervención en la que no faltaron alusiones a las relaciones históricas con España.

“Vengo de un pueblo que reconoce su origen en las grandes culturas originarias, aquellas que fueron acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero que nunca fueron derrotadas, porque hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan”, recordó la presidenta.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, estrecha la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Reunión en Defensa de la Democracia, en Barcelona. Foto: AP

“Vengo cubierta con el legado del general Lázaro Cárdenas, que cuando el mundo cerraba puertas a los republicanos españoles abrió las de México para recibir a quienes huían del dolor y de la guerra” civil española (1936-1939), agregó.

Al finalizar la reunión, ambos mandatarios mantuvieron un encuentro en el que la presidenta trasladó “lo importante que es para México el reconocimiento de lo que fue la conquista”, según indicó la propia Sheinbaum a los medios.

“Ha habido ya un acercamiento tanto por parte del presidente y del propio rey que nosotros reconocemos y lo importante es seguir dialogando en estos términos”, agregó sobre la evolución de las relaciones.

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Sánchez celebró, de su lado, la “gran sintonía” compartida entre ambos “sobre cómo continuar estrechando” los lazos culturales, económicos y sociales que unen a los dos países, según resaltó en un mensaje en la red social X.

*Con información de AFP