España toma decisión histórica y abre la puerta a la regularización de cerca de 290.000 colombianos

España dio un paso histórico que beneficiará a cerca de medio millón de migrantes irregulares, en su mayoría latinoamericanos. En medio de críticas de la derecha, el Gobierno anunció que este martes aprobará una regularización masiva de personas sin documentos.

“El consejo de ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país”, anunció el primer ministro Pedro Sánchez en la red social X, junto a una carta dirigida a la ciudadanía.

La medida retoma un anuncio hecho en enero y no requiere aprobación del Parlamento.

En esa carta, Sánchez defendió la decisión al señalar que “es, ante todo, un acto de normalización. De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”.

Añadió que busca que estas personas “lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”.

Sánchez destacó que la medida “ha contado con el respaldo de la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios y de una sociedad civil que comparte un objetivo claro: mejorar la vida de sus vecinos y, con ello, hacer de España un país mejor”.

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Sin embargo, la oposición rechazó la medida. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, afirmó que “España está exportando un problema migratorio a toda Europa” y advirtió que la solución “no es el descontrol migratorio”.

Por su parte, el partido de extrema derecha Vox calificó la medida como parte de las “políticas suicidas de Sánchez”. Su líder, Santiago Abascal, prometió en X: “Lo revertiremos”.

El Gobierno aprobará la medida en el Consejo de Ministros de este martes. No es la primera vez que impulsa este tipo de iniciativas.

España es uno de los países que más migrantes recibe en Europa. Foto: Getty Images

En noviembre de 2024, ya había planteado una reforma del reglamento de extranjería para regularizar a unas 300.000 personas por año durante tres años, en respuesta al envejecimiento poblacional y la caída de los nacimientos.

Actualmente, España tiene 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros. Según datos recientes, cerca de 840.000 migrantes se encuentran en situación irregular, muchos trabajando en sectores como la agricultura, la hostelería, los cuidados y la construcción.

Los colombianos son la principal comunidad en situación irregular en España. Según el centro de análisis Funcas, cerca de 290.000 viven en el país bajo esta condición.

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La ministra de Migraciones, Elma Saiz, explicó que el proceso “va a comenzar esta misma semana” y “va a concluir el 30 de junio”. Detalló que la norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado y que el trámite telemático arrancará el 16 de abril, mientras que las citas presenciales iniciarán el día 20.

Podrán acceder a esta regularización los extranjeros que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, acrediten al menos cinco meses de permanencia continua y no tengan antecedentes penales.

*Con información de AFP.