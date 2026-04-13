Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, fue acusada formalmente de corrupción

Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue acusada formalmente de corrupción tras una investigación de varios años, según una resolución judicial publicada el lunes, 13 de abril.

Este es uno de los casos de corrupción que han salpicado a la familia del líder socialista y a sus antiguos aliados.

El caso gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que fue codirigida por Gómez y al supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados.

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El juez Juan Carlos Peinado imputó a Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos, según un auto fechado el 11 de abril al que AFP tuvo acceso este lunes.

Begoña Gomez, esposa del presidente de España. Foto: Europa Press via Getty Images

“La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada”, escribió el juez. Ahora corresponde a los tribunales decidir si Gómez, de 55 años, enfrentará juicio.

Gómez, que se encuentra en China con su esposo durante una visita oficial, ha negado cualquier irregularidad.

Sánchez ha desestimado las acusaciones contra su esposa como un intento de la derecha de socavar su gobierno. Los partidos de la oposición han pedido su dimisión.

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El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, también ha sido inculpado en una investigación aparte sobre un presunto tráfico de influencias relacionado con su contratación en un gobierno regional.

Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Foto: Getty Images

Esta información se da luego de que el juicio por corrupción contra el exministro español José Luis Ábalos, antigua mano derecha del presidente Pedro Sánchez y figura clave en su ascenso al poder, empezara el pasado martes en Madrid, lo que supone una nueva prueba para el líder socialista.

José Luis Ábalos, ministro de Transportes entre 2018 y 2021, está acusado de corrupción, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal, en este amplio caso que, entre otras cosas, gira en torno a sospechas de contratos irregulares de venta de mascarillas durante la pandemia de covid-19.

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Este complejo caso, con múltiples ramificaciones, ha acaparado los titulares de la prensa española durante meses y ha brindado a la oposición múltiples ocasiones para pedir la dimisión de Pedro Sánchez, varios de cuyos allegados están en el punto de mira de la justicia.

Ante el tribunal, José Luis Ábalos, también antiguo número tres del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se declara inocente, será juzgado junto a su antiguo asistente, Koldo García, y a un empresario, Víctor de Aldama. La Fiscalía solicita 24 años de cárcel para Ábalos, quien lleva en prisión preventiva desde noviembre de 2025 y que a finales de enero renunció a su escaño de diputado.

Con información de AFP.