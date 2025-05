Escándalo en la familia del presidente Pedro Sánchez: Tío de Begoña Gómez vinculado con un burdel, explotación y trata de personas

Según la investigación, más de una docena de mujeres que trabajaban allí, lo hacían de manera irregular: no tenían contrato y no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Además, el prostíbulo es el mismo en el que la policía del país había desarticulado una banda de explotación y trata de personas, el cual tenía secuestrada a una mujer de Rumania, a la que obligaban a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de muerte.

Francisco Gómez, en su defensa, aseguró que " las chicas no eran prostitutas, sino clientas “, e intentó rechazar la medida al argumentar que cuando las mujeres fueron entrevistadas por los agentes, no estuvo presente ningún intérprete. No obstante, los inspectores ignoraron el alegato, y aseveraron que todas “hablaban y comprendían perfectamente el idioma”.