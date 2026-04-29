El puente más largo del mundo: dónde está la megaconstrucción que se cruza en solo 40 minutos

El puente Hong Kong Zhuhai Macao se ha consolidado como una de las obras de ingeniería más ambiciosas del mundo, no solo por su extensión, sino también por su impacto en la conectividad de una de las regiones más dinámicas de Asia.

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Con una longitud total de 55 kilómetros y un costo cercano a los 17.000 millones de euros, esta infraestructura cruza el delta del río Perla y conecta tres importantes centros urbanos Hong Kong Zhuhai y Macao.

Más que un puente convencional, se trata de un sistema integrado que combina largos viaductos sobre el mar, islas artificiales y un tramo submarino diseñado para no interferir con una de las rutas marítimas más transitadas del sur de China. La obra se compone de varios segmentos clave.

El puente principal alcanza los 29,6 kilómetros en el centro de la desembocadura del río. A esto se suman el ramal de Hong Kong de 12 kilómetros y el ramal de Zhuhai de 13,4 kilómetros. En conjunto, conforman una de las redes de cruce marítimo más extensas del planeta.

El puente cuenta con un trayecto submarino de unos 7 kilómetros. Foto: Captura X @XHNews

El diseño de la estructura tuvo en cuenta condiciones extremas. Está preparada para resistir tifones, terremotos de gran magnitud e incluso el impacto de embarcaciones de gran tamaño.

Para su construcción se utilizaron enormes volúmenes de acero y sistemas de cimentación reforzada que garantizan estabilidad en el lecho marino. Además, fue proyectada con una vida útil de al menos 120 años, lo que evidencia su carácter estratégico a largo plazo.

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Uno de los cambios más significativos que ha generado es la reducción de los tiempos de viaje. Antes de su apertura en 2018, el trayecto entre Hong Kong y Zhuhai podía tomar hasta cuatro horas por carretera.

Hoy, el recorrido puede completarse en unos 40 minutos en automóvil, lo que ha facilitado el transporte tanto de pasajeros como de mercancías en esta zona clave para el comercio.

La construcción del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, de 55 km de longitud, tomó 9 años. Foto: Captura X @XHNews

Aunque el acceso no es completamente libre debido a controles migratorios y requisitos específicos para ciertos vehículos, la infraestructura es utilizada diariamente por miles de personas a través de servicios de autobuses autorizados que conectan las tres ciudades.

Además, toda la red opera las 24 horas del día, lo que garantiza un flujo continuo de movilidad y refuerza su papel como corredor estratégico.

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Más allá de su escala, el puente forma parte de una estrategia de integración regional impulsada por China para fortalecer la llamada Gran Área de la Bahía, una megaregión en el sur de China, diseñada para integrar 11 ciudades en un centro económico y tecnológico global.

En este contexto, la obra no solo mejora la movilidad, sino que también impulsa el comercio, el turismo y la articulación económica entre territorios con sistemas distintos, consolidándose como un referente global de infraestructura moderna.