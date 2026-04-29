Delcy Rodríguez responde a rumores sobre traición a Nicolás Maduro, esto dijo en pleno evento público

La presidenta encargada de Venezuela se refirió a los rumores sobre la presunta traición de aliados del dictador venezolano Nicolás Maduro para que se lograra su extracción de Caracas el pasado 3 de enero, tras una operación militar de Estados Unidos.

“Es otro momento donde nos toca reflexionar, todos ustedes han hablado, queridos jóvenes, del sistema de lo que significó el 3 de enero para Venezuela”, comenzó diciendo Rodríguez.

“Yo lo digo como una venezolana más, me tocó ser vicepresidente ejecutiva del presidente Nicolás Maduro hasta el último minuto y hasta el último segundo lealtad, absoluta, lealtad con Venezuela lealtad con el pueblo, con el presidente”, aseveró.

Presidenta (e) Delcy Rodríguez “Fui vicepresidenta ejecutiva del Presidente Nicolás Maduro hasta el último segundo, con lealtad absoluta a él, a Venezuela y al pueblo.”



En medio de uno de los momentos más complejos de la historia reciente de Venezuela, Delcy Rodríguez habla… pic.twitter.com/vbfhtER65J — Hinterlaces (@Hinterlaces) April 29, 2026

“Ya habrá momento, ya llegará el momento de qué se conozcan los detalles. Quienes desde la mezquindad desde la irracionalidad dicen lo que dicen de mí le voy a decir algo, es irrelevante frente a lo que corresponde defender a Venezuela”, continuó diciendo la presidenta interina.

“Es irrelevante frente a defender la paz y la estabilidad de este país es irrelevante al momento de garantizar el futuro y la soberanía y la independencia de Venezuela”, concluyó.

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Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, surgieron rumores de que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez habrían facilitado la operación.

Algunas versiones apuntan a contactos previos con EE. UU. y negociaciones discretas para permitir una transición de poder controlada, incluso mencionando encuentros en países como Qatar y acuerdos estratégicos antes del operativo.

Delcy Rodríguez, Presidenta interina de Venezuela Foto: Getty Images

Sin embargo, tanto Delcy como Jorge Rodríguez han negado tajantemente estas acusaciones.

Jorge afirmó que no hubo traición en los mandos políticos o militares y que Maduro estuvo en contacto con su entorno hasta horas antes del operativo, sugiriendo que, de existir una conspiración interna, ya habría salido a la luz.

The Telegraph publicó información hace algunas semanas mencionando supuestas conversaciones indirectas entre Delcy Rodríguez y funcionarios de Estados Unidos en el contexto de tensiones políticas en Venezuela, previo a la captura de Maduro.

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Según esos reportes, se trataría de contactos exploratorios vinculados a sanciones, posibles alivios económicos o escenarios de transición, más que de acuerdos concretos para una acción como la captura de Maduro, sin embargo, eso avivó los rumores en la región.

El diario británico The Guardian reveló a finales de enero, en un reportaje ampliamente difundido y controvertido, que Delcy Rodríguez —quien posteriormente asumiría como presidenta interina tras la caída de Nicolás Maduro— presuntamente llevaba varios meses manteniendo discretos y estratégicos contactos con Estados Unidos, en particular con el secretario de Estado Marco Rubio, en el marco de un complejo escenario político.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la presentación del informe de gobierno del primer año en el Palacio Federal Legislativo el 15 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela. Foto: Getty Images

El medio detalló de forma explícita lo siguiente: “En diciembre (de 2025), un estadounidense involucrado le dijo a The Guardian que Delcy Rodríguez le dijo al Gobierno de Estados Unidos que estaba lista: Maduro tiene que irse”.

Esta afirmación, recogida de fuentes de alto nivel, se enmarca dentro de una serie de comunicaciones que, según la investigación, buscaban anticipar y gestionar una eventual transición política en Venezuela.