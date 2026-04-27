Así fue el segundo viaje internacional de Delcy Rodríguez, desde la captura de Nicolás Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó la noche de este domingo, 26 de abril, a la isla caribeña de Barbados, en su segunda visita internacional desde que asumió el cargo.

Delcy Rodríguez agradeció a Gustavo Petro tras reunión: “Fue una de las primeras personas que nos llamó el 3 de enero”

El pasado 9 de abril, Rodríguez visitó la isla de Granada en su primer viaje internacional como presidenta interina tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, luego de ser capturado en enero por fuerzas estadounidenses.

El canal oficial Venezolana de Televisión (VTV) mostró imágenes de Rodríguez a su llegada al aeropuerto internacional Grantley Adams en Barbados, un pequeño país de habla inglesa ubicado en el sureste del mar Caribe.

#Noticia || Presidenta (E) Delcy Rodríguez fue recibida con honores en Barbados para cumplir agenda estratégica



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Autoridades de la isla, que hace parte de la Commonwealth, recibieron a Rodríguez con honores.

Barbados, con poco menos de 300.000 habitantes, es famosa por sus idílicas playas y por ser puerto de cruceros.

La mandataria encargada cumplirá “una agenda de trabajo estratégica” este lunes. La visita ocurre en medio de “expectativas de cooperación y desarrollo”, divulgó la televisión estatal venezolana sin ofrecer detalles.

Durante su reciente viaje a Granada, Rodríguez dijo que actualizaron la “hoja de ruta” de los convenios suscritos en 2025 entre las autoridades de la isla y Maduro, ahora procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela Foto: @presidencialve1

Los dos viajes internacionales de Rodríguez, que gobierna bajo fuertes presiones del presidente Donald Trump, ocurren después de que Estados Unidos levantara las sanciones en su contra el pasado 1 de abril.

Trump afirma estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo luego de la caída de Maduro.

*Con información de AFP.