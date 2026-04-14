Un doble atentado suicida sacudió el lunes Blida, una ciudad de Argelia a unos 40 km de Argel, donde se encontraba el papa León XIV de gira esta semana, según dijo este martes a la AFP una fuente bien informada sobre el tema e imágenes verificadas por la agencia que posteriormente fueron confirmadas por medios de comunicación argelinos.

“De forma totalmente categórica, se ha comprobado a través de testigos que hubo dos incidentes de seguridad ayer por la tarde en Blida, incidentes de carácter terrorista”, declaró la fuente a la AFP. “Dos kamikazes se inmolaron y murieron”, agregó esta fuente, quien añadió que se desconocía por el momento el balance de víctimas.

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La Unión Africana (UA) se refirió el martes a un doble atentado antes de retirar su comunicado, ya que “se basaba en informaciones no corroboradas por fuentes oficiales”, explicó un portavoz a la AFP sin dar más detalles sobre el ataque terrorista. Los medios locales y las autoridades argelinas aún no se han pronunciado sobre estos hechos.

En un video, cuya autenticidad fue verificada este martes por la AFP, se ven dos cuerpos sin vida yaciendo en las calles de Blida tras el atentado terrorista de este martes. En las imágenes, muy compartidas en redes sociales, varias personas se reúnen alrededor de los cadáveres, mientras los transeúntes los cubren con sábanas, bajo una lluvia ligera.

El papa León XIV preside una vigilia por la paz en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el sábado 11 de abril de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia) Foto: AP

Los cuerpos parecen estar muy mutilados, sin que sea posible determinar con certeza las circunstancias de su muerte. Según los elementos que se aprecian en estas imágenes, la escena se sitúa cerca de varios comercios y de una comisaría de policía. Los videos se difundieron pocas horas después de la llegada a Argel del papa León XIV, una visita histórica al país.

El pontífice inició el lunes su primera gira africana en Argelia, donde instó a las autoridades a “no temer” una mayor participación del público en la vida política, y pidió una “sociedad civil vibrante, dinámica y libre”.

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Está previsto que el martes visite Annaba (este), la antigua Hipona, donde san Agustín fue obispo. El último atentado suicida registrado en Argelia se remonta a febrero de 2020, contra una base del ejército en el sur del país. Fue reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI).

En medio de la polémica, León XIV fue acogido con honores a su llegada a Argel. En el primer día de su visita de dos días, rindió homenaje, ante el monumento de los mártires en Argel, a las víctimas de la sangrienta guerra de independencia contra Francia (1954-1962).

El papa León XIV celebra una misa en el comienzo de su pontificado, en la Plaza de San Pedro. Foto: Stefano Spaziani

Con tiempo lluvioso, depositó una corona de rosas blancas antes de recogerse en silencio unos instantes. La “paz que permite vislumbrar el futuro con un espíritu reconciliado solo es posible mediante el perdón”, dijo en inglés, instando a “no añadir resentimiento al resentimiento, de generación en generación”.

Ante el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, las autoridades y el cuerpo diplomático, León XIV invitó también a los responsables del país a promover “una sociedad civil viva, dinámica y libre”.

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Desde el movimiento prodemocracia (llamado Hirak) de 2019, que reclamaba reformas profundas y mayor transparencia, las autoridades argelinas han reforzado su control del espacio público, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Por la tarde, el papa visitó la Gran Mezquita, complejo monumental con el minarete más alto del mundo (267 m), antes de dirigirse a la basílica de Nuestra Señora de África, que domina la bahía de Argel.

*Con información de AFP.