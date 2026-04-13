Papa León XIV respondió a Donald Trump tras sus ataques contra el pontífice. Esto dijo

El papa León XIV afirmó este lunes que no tiene “la intención de entrar en un debate” con Donald Trump, en respuesta a las críticas del presidente estadounidense.

“No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz”, declaró el papa estadounidense a los periodistas a bordo del avión que lo lleva a Argelia.

“Creo que equiparar mi mensaje con lo que el presidente ha intentado hacer aquí demuestra una falta de comprensión del mensaje del Evangelio”, declaró León a la agencia AP. “Lamento oír eso, pero continuaré con lo que considero la misión de la Iglesia en el mundo actual”, aseguró el sumo pontífice.

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“No dudaré en anunciar el mensaje del Evangelio e invitar a todas las personas a buscar maneras de construir puentes de paz y reconciliación, y a buscar maneras de evitar la guerra siempre que sea posible”, dijo. “No somos políticos. No vemos la política exterior desde la misma perspectiva que él”, aseguró.

“Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y el multilateralismo entre los Estados para encontrar soluciones a los problemas. Demasiadas personas están sufriendo hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera”, cerró el líder de la Iglesia católica.

Donald Trump criticó abiertamente al papa León XIV. Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a periodistas el domingo que no es “gran seguidor” del papa León XIV, luego de que el líder de la Iglesia católica hiciera la víspera un llamado por la paz.

“No soy un gran seguidor del papa León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen”, dijo Trump en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Trump acusó al pontífice de “jugar con un país que quiere un arma nuclear”.

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El sábado, el papa estadounidense de 70 años imploró públicamente a los líderes que pusieran fin a la violencia, diciendo: “¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!”.

En una de sus críticas más contundentes contra los conflictos que incendian el planeta, especialmente en Oriente Medio, León XIV había declarado que la fe era necesaria “para afrontar juntos este momento dramático de la historia”.

El papa León XIV ha sido un gran crítico de las posturas de Donald Trump. Foto: AP

Poco después, Trump publicó un largo mensaje en su red Truth Social, acusando sin mucho acierto a León XIV de apoyar el programa de armamento nuclear iraní, de haberse opuesto a la operación militar estadounidense en Venezuela en enero y de reunirse con simpatizantes del expresidente demócrata Barack Obama, entre otras cosas.

“No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, DE MANERA APLASTANTE, es decir, reducir la criminalidad a niveles históricamente bajos y crear el mercado bursátil más grande de la historia”, escribió el mandatario.

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Acompañó su mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial en la que se le ve, con toga blanca y roja, imponiendo la mano sobre la frente de un enfermo en una cama de hospital, rodeado de personas en oración, y con un fondo de bandera estadounidense, la Estatua de la Libertad, aviones de combate, águilas y otras figuras en el cielo.

Desde su elección en mayo de 2025, León XIV, nacido en Chicago, ha adoptado una postura clara contra ciertas decisiones de la administración Trump, manteniendo al mismo tiempo abiertos los canales de comunicación.

*Con información de AFP.