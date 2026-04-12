Donald Trump estalla contra León XIV y asegura que “no es gran seguidor” del papa luego de su mensaje contra la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que no es “gran seguidor” del papa León XIV, luego de que el líder de la Iglesia católica hiciera un llamado a la paz el domingo.

Vaticano rompe el silencio en medio de supuestas tensiones entre el papa León XIV y Donald Trump

“No soy un gran seguidor del papa León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen”, dijo Trump en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Trump acusó al pontífice de “jugar con un país que quiere un arma nuclear”.

El sábado, el papa estadounidense de 70 años imploró públicamente a los líderes que pusieran fin a la violencia, diciendo: “¡Basta de la idolatría del yo y del dinero! ¡Basta de las demostraciones de poder! ¡Basta de guerra!”.

En un mensaje a través de Truth Social, el mandatario estadounidense se refirió al papa León XIV, a quien calificó como “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior“.

“No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país”, señaló Trump.

Agregó: “Y no quiero un Papa que critique al Presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que me eligieron, por una aplastante mayoría, estableciendo cifras récord de delincuencia y creando el mejor mercado de valores de la historia.

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