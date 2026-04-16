“Debemos prepararnos”: alerta Miguel Díaz-Canel a su ciudadanía ante una posible invasión de EE. UU.

En medio de un discurso, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alertó este jueves a la población sobre la necesidad de “estar lista para enfrentar serias amenazas”, entre ellas una posible “agresión militar”. La declaración se suma a sus reiteradas advertencias sobre una eventual incursión de Estados Unidos en la isla.

El mandatario aseguró además que “es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla”.

Asimismo, afirmó que “el principal causante de nuestros problemas es el bloqueo genocida del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo”, durante la conmemoración de la Revolución y la fundación del Partido Comunista de Cuba.

La isla enfrenta una grave crisis energética, agravada por las sanciones y las restricciones al suministro de combustible. En los últimos meses, los apagones se han intensificado y han afectado a millones de personas, en medio de un sistema eléctrico debilitado y con escasez de recursos.

Se estima que actualmente la isla solo es capaz de producir el 40 % del combustible que necesita.

“Mientras se mantenga el bloqueo como un ahogo al cuello de la economía, nadie podrá negar —y lo repito: nadie podrá negar— su culpa absoluta en el dolor de las familias cubanas”, agregó.

Cabe recordar que, a comienzos de la semana, Díaz-Canel ya había hecho declaraciones similares en una entrevista con NBC, donde aseguró estar “dispuesto a dar mi vida” en un eventual conflicto con el país norteamericano.

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Además, advirtió que una invasión de este tipo “tendría un alto coste” para Estados Unidos y “repercutiría en la seguridad regional”. También afirmó que, en caso de concretarse, “los cubanos se defenderán”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mencionado en varias ocasiones que, tras concluir las operaciones en Irán, su atención podría centrarse en Cuba. Incluso llegó a afirmar que “Cuba es la siguiente. Pero hagan como si no lo hubiera dicho”, durante un foro de inversiones en Miami a finales de marzo.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images/AP

A esto se suma información difundida por el medio USA Today, según la cual el gobierno estadounidense estaría evaluando escenarios y estrategias ante una eventual intervención en el país caribeño.

En un comunicado al mismo medio, el Pentágono afirmó que contempla distintos escenarios y que se mantiene preparado para ejecutar las órdenes del presidente.

Miguel Díaz-Canel habló por primera vez sobre la posibilidad de renunciar a su cargo como presidente de Cuba, en una entrevista inédita

Anteriormente, Díaz-Canel había acusado a la administración de Donald Trump de “poner en marcha políticas hostiles contra Cuba”, las cuales —según dijo— “carecen de moral alguna”.

Además, la semana pasada, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla afirmó que desde Norteamérica existen estrategias para presionar y “extorsionar” a países de América Latina y el Caribe con el fin de que cancelen sus acuerdos de cooperación médica con La Habana, buscando “asfixiar” la economía de la isla.