El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que la isla “debe prepararse para una posible guerra” con Estados Unidos ante la posibilidad de que Washington “intente agredir” Cuba, tal y como ha venido amenazando el mandatario estadounidense, Donald Trump, que insiste en asegurar que el país “caerá”.

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“Yo te digo que en las condiciones actuales es posible que intenten agredir a Cuba. Nosotros tenemos que prepararnos para que no haya sorpresa ni derrota”, dijo el mandatario cubano durante una en entrevista concedida al portal de noticias brasileño Ópera Mundi.

En este sentido, aseguró que La Habana “no promueve la guerra, no la estimula”, pero ha aclarado que, “no le tiene miedo tampoco”.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Foto: AP

“Si tenemos que defender la revolución y la soberanía de la independencia del país, así será”, dijo, antes de describir la estrategia cubana como la “basada en la doctrina conocida como la guerra de todo el pueblo”, que “combina la guerra simétrica con la irregular y de participación popular”.

“Nos preparamos no con una visión ofensiva, nos preparamos con una visión defensiva (...) donde cada cubano tiene una posición y una misión que cumplir en la defensa de la patria”, aseguró Díaz-Canel.

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Al ser preguntado sobre esta posible preparación ante una intervención militar, ha respondido con contundencia: “Claro que sí. Estamos preparados todos en Cuba y todos los que ocupamos responsabilidades”.

Díaz-Canel ha advertido de que este tipo de acciones “bélicas” tendrían un “coste político internacional” dado que una posible agresión militar sería “rechazada por gran parte de la comunidad internacional, incluida una parte importante de la población estadounidense”.

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump Foto: Getty Images

No obstante, resaltó la disposición de las autoridades cubanas a dialogar con Estados Unidos “siempre y cuando se haga con respeto a la soberanía y la independencia” de la isla.

“Históricamente, Cuba ha estado dispuesta a dialogar con el Gobierno de Estados Unidos”, dijo.

La conversación ha tenido lugar en el Palacio de la Revolución, donde Díaz-Canel ha lamentado la situación que atraviesa la isla en pleno bloqueo económico y la crisis energética derivada de las políticas estadounidenses respecto a Venezuela, donde perpetraron un ataque a principios de año y capturaron al dictador, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

Donald Trump aseguró que tiene planes con Cuba. Foto: Getty Images

“Tenemos un bloqueo energético bajo la supuesta justificación imperialista de que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, algo que es contrario a todo lo que nosotros somos. No es un momento de ahora, es una situación que se ha ido complejizando porque es una situación acumulada”, comentó el mandatario cubano.

Finalmente, el dirigente cubano dijo que su país “ha estado bajo bloqueo durante más de 60 años”, si bien ha lamentado que la situación ha empeorado bajo la Administración Trump: “Nos han incluido además en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo”. “El bloqueo se ha internacionalizado y se ha endurecido”, ha añadido.

Con información de Europa Press*