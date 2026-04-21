“Desquiciado mental”: Presidente de Latinoamérica estalla contra Trump y le exige que “regrese a Nicolás Maduro”

Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, tildó de “desquiciado mental” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus acciones militares contra Venezuela e Irán, así como por su bloqueo a Cuba y las sanciones contra el país centroamericano.

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Ortega arremetió contra el mandatario estadounidense después del anuncio de una última batería de medidas punitivas de Washington, que ha afectado precisamente a dos hijos del mandatario nicaragüense.

Durante un acto oficial con motivo del Día Nacional de la Paz, Ortega ha reclamado al mandatario que “termine de una vez con todas con la política terrorista que aplican los gobernantes norteamericanos”.

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Daniel Ortega, criticó a Donald Trump por las recientes sanciones impuestas a su entorno, incluyendo a dos de sus hijos.



“Ya no hallan ni a quién sancionar”, afirmó Ortega en un acto oficial, en el que también cuestionó el… pic.twitter.com/JXg9hbmq1k — Despacho 505 Nicaragua (@despacho505) April 21, 2026

“El presidente de Estados Unidos dice que es un hombre de la paz, hasta el Nobel de la Paz estuvo peleando. Es un problema, diríamos, de desquiciamiento mental”, dijo.

“Como decimos aquí, no está en sus cinco sentidos, y el presidente de una potencia como esa, que no está en sus cinco sentidos, va a acabar con su pueblo, está acabando con su pueblo y está acabando con la paz y la estabilidad del mundo”, aseguró Ortega, quien ha reclamado a Trump que “ponga a prueba sus palabras en favor de la paz”.

“Ponga ya fin a la guerra contra el pueblo de Irán, ponga ya fin al bloqueo contra Cuba, ponga fin a las sanciones contra Venezuela y regrese al presidente, Nicolás Maduro, a su país”, dijo.

“Tiene que dar pasos a favor de la paz. No es con palabras de que él ama la paz, es con acciones que tiene que asegurar que es amante de la paz”, agregó el dirigente de Nicaragua.

Donald Trump y Daniel Ortega Foto: Getty Images

En este sentido, ha reseñado que la población nicaragüense “coincide” con Trump en sus palabras en favor de la paz.

“Todos somos amantes de la paz. Los pueblos son amantes de la paz. Las guerras no traen más que dolor, dolor y más dolor. La paz trae estabilidad, combate a la pobreza, crea condiciones para la inversión, para el trabajo, para la educación, para la salud”, explicó.

Así, ha señalado que el inquilino de la Casa Blanca “cree que puede hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad”.

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“Puso en TikTok una imagen donde él está con el traje de Cristo y está curando. ¿A cuántos ha curado? El pueblo norteamericano y los pueblos del mundo le van a pasar la cuenta para saber a cuántos ha asesinado. No ha salvado a nadie”, dijo.

“Se siente una potencia tan grande que puede desbaratar cualquier país. Amenaza con desbaratar a Cuba, de repente también nos amenaza a los nicaragüenses”, enfatizó Ortega.

El presidente estadounidense Donald Trump habla tras firmar una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C. Foto: AFP

“En ocho años no lograron derrotar a Sandino y no les quedó más camino que retirarse derrotados de Nicaragua”, ha recordado, al tiempo que ha apostado por “luchar por la paz, luchar por la reconciliación, luchar por el entendimiento entre los hermanos de nicaragua y entre los pueblos del mundo”.

“Luchar para que desaparezcan las guerras que hoy tienen en una crisis a todos los países, incluyendo a Estados Unidos”, dijo.

Con información de Europa Press*