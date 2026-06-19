Javier Macías, hermano de alias Fito, llegó a Ecuador. Será trasladado a temida cárcel de máxima seguridad

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció el traslado de Javier Macías, alias Javi, hermano del temido líder de los choneros, alias Fito, a una de las prisiones de máxima seguridad de Ecuador.

Ministro del Interior de Ecuador denuncia negligencia del Gobierno Petro tras captura del hermano de Fito: “Otro peligroso criminal con identidad colombiana”

“Mediante labores investigativas y en cooperación internacional con la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia, se logró la localización, captura y retorno al Ecuador de Ronald J. M. V., alias Javi, considerado Objetivo de Alto Valor y actual cabecilla principal del Grupo Armado Organizado Los Choneros, dice el comunicado de la Policía.

Según la Policía de Ecuador, alias Javi, hermano de alias Fito, “asumió un rol de liderazgo dentro de la estructura criminal tras la captura y posterior extradición de este último hacia los Estados Unidos”.

Javier Macías Villamar, hermano de Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, camino a El Encuentro. pic.twitter.com/i0sD35TqAm — John Reimberg (@JohnReimberg) June 19, 2026

Incluso, fue identificado como uno de los principales articuladores de actividades relacionadas con “narcotráfico, lavado de activos, extorsión, tráfico de armas y otros delitos conexos”, dice el comunicado.

“Registra nueve antecedentes por asesinato, tenencia ilegal de armas y lavado de activos. Además, mantenía vigente una orden de captura por el presunto delito de lavado de activos, una Notificación Roja de Interpol y constaba en el Programa 131 de Recompensas, que ofrecía USD 100.000 por información que permitiera su ubicación”, agrega el texto.

La Policía asegura en el comunciado que las investigaciones permitieron establecer su presunta vinculación con una estructura económica y patrimonial dedicada al ocultamiento y legitimación de recursos ilícitos provenientes de las actividades criminales de Los Choneros.

Anuncio de la captura de alias Javi. Foto: X/@PoliciaEcuador

Alias Javi será trasladado a la Cárcel del Encuentro , una prisión de máxima seguridad ubicada en la provincia de Santa Elena, específicamente en el sector de Juntas del Pacífico, cerca de la costa ecuatoriana.

Esta prisión fue impulsada por el gobierno de Daniel Noboa como parte de su estrategia para enfrentar a las organizaciones criminales y el control que estas ejercían dentro de otras cárceles del país.

El martes fue detenido en Colombia Javier Macías, hermano de Fito, investigado por lavado de activos y delincuencia organizada.

Hermano de alias Fito es capturado en Colombia. Se le acusa de lavado de activos y delincuencia organizada

Fito era considerado uno de los más poderosos narcos de Ecuador. Fue recapturado en junio de 2025 en una megaoperación cuando se escondía en un búnker que ordenó construir debajo de una casa en la provincia de Manabí (suroeste).

Cabe recordar que Ecuador extraditó ayer jueves, 19 de junio, a Estados Unidos, a dos cabecillas de la banda narcotraficante de Los Choneros, cuyo máximo líder está en una cárcel de Nueva York, informó el ministro de Interior, John Reimberg.

Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, y Celso Miguel Moreira Heredia, alias “Patucho Celso”, extraditados a Estados Unidos Foto: X/@JohnReimberg

Celso Moreira y Darío Peñafiel eran considerados mano derecha del narcotraficante Adolfo ‘Fito’ Macías, enviado en 2025 a Estados Unidos tras un referendo que aprobó la extradición en medio de la guerra anticrimen que impulsa el gobierno de Daniel Noboa.

De acuerdo con las autoridades, Moreira, alias Patucho, era encargado de controlar las operaciones y alianzas de Los Choneros, mientras que Peñafiel, conocido como Topo, era lugarteniente de Fito y encargado de coordinar la extracción ilegal de oro en la Amazonía.

*Con información de AFP.