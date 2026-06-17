Hermano de alias ‘Fito’ es capturado en Colombia. Se le acusa de lavado de activos y delincuencia organizada

En una acción conjunta desarrollada por el Bloque de Seguridad de Ecuador, conformado por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las autoridades colombianas, fue detenido en territorio colombiano Javier Macías Villamar, conocido con el alias de “Javi”, quien es hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”.

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El capturado está “involucrado en casos de lavado de activos y delincuencia organizada. Este sujeto residía en Colombia con papeles colombianos bajo otra identidad. Tiene además una Notificación Roja de INTERPOL y es requerido por la justicia ecuatoriana”, según el ministro del interior de Ecuador.

Javier Macías Villamar, alias “Javi”, nacido el 11 de noviembre de 1980, figura entre los integrantes más antiguos de la organización criminal Los Choneros.

#ATENCIÓN



OPERACIÓN CAZADOR



CAE EN COLOMBIA ALIAS JAVI, HERMANO DE ALIAS FITO



El círculo se cierra.



En una operación entre el Bloque de Seguridad de Ecuador (Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Centro Nacional de Inteligencia) y autoridades de Colombia; fue capturado hace un… pic.twitter.com/nJuGt5Fga8 — John Reimberg (@JohnReimberg) June 17, 2026

De acuerdo con registros del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje), enfrentó dos procesos penales: uno por asesinato y otro relacionado con el ingreso de objetos prohibidos a un centro penitenciario.

En 2013, alias “Javi” permanecía recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca tras ser sentenciado por el delito de asesinato.

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En ese mismo centro carcelario coincidió con José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, y con Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, quien en aquel entonces encabezaba la estructura criminal de Los Choneros.

No obstante, los hermanos Macías Villamar fueron nuevamente capturados meses más tarde en varias viviendas del barrio San Agustín, en la ciudad costera de Manta.

En tanto, los demás reclusos que habían escapado fueron localizados y detenidos en diferentes puntos del país, mientras que Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, fue aprehendido en Colombia.

Alias Javi es requerido por las autoridades ecuatorianas Foto: X/@JohnReimberg

Después de cumplir su sentencia por asesinato, en 2019, alias “Javi” no ha vuelto a aparecer vinculado a nuevas causas judiciales.

Esta circunstancia resulta relevante, pues las autoridades consideran que habría tenido la capacidad de mantener influencia sobre la estructura criminal desde la clandestinidad, según medios locales.

Cabe recordar que José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias “Fito”, es el líder de la organización criminal Los Choneros.

En enero de 2024 se fugó de una prisión de máxima seguridad en Ecuador, hecho que desencadenó una ola de violencia en el país. Tras permanecer prófugo durante más de un año, fue recapturado en junio de 2025 y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

"En una operación militar, a través de labores de inteligencia, se logró la captura de alias "Fito", uno de los criminales más buscados del país", dice la Policía de Ecuador Foto: Fotomontaje SEMANA

“Fito” enfrenta acusaciones por narcotráfico, delincuencia organizada, homicidio y tráfico de armas.

Las autoridades estadounidenses le atribuyen siete cargos relacionados con una red criminal que enviaba cocaína a Estados Unidos y mantenía vínculos con el cartel de Sinaloa.

Además, en Ecuador es investigado por presunto lavado de activos junto con varios miembros de su entorno familiar.