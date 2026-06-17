Ministro del Interior de Ecuador denuncia negligencia del gobierno Petro tras captura del hermano de Fito: “Otro peligroso criminal con identidad colombiana”

Autoridades capturaron en Colombia al hermano de alias Fito, el principal narcotraficante de Ecuador que fue extraditado el año pasado a Estados Unidos.

Hermano de alias Fito es capturado en Colombia. Se le acusa de lavado de activos y delincuencia organizada

Adolfo “Fito” Macías, el líder de Los Choneros, una de las organizaciones narco más antiguas y poderosas del país suramericano, fue entregado a la justicia estadounidense en julio de 2025, casi un mes después de su recaptura tras haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad el año anterior.

Su hermano Javier Macías, conocido bajo el alias de Javi y requerido por la justicia ecuatoriana por casos de lavado de activos y delincuencia organizada, fue detenido el martes en Colombia en una operación entre los dos países vecinos, indicó el ministro Reimberg en redes sociales.

Alias Javi es requerido por las autoridades ecuatorianas Foto: X/@JohnReimberg

El ministro del interior de Ecuador, John Reimberg, habló con SEMANA y aseguró que el gobierno colombiano no ha hecho lo suficiente en materia de cooperación para dar con el paradero de delincuentes ecuatorianos en Colombia.

“Colombia ha luchado por tantos años por esto, donde tuvo algunos gobiernos avances significativos y ahora un retroceso increíble en esta lucha”, dijo Reimberg a SEMANA.

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“Entonces, ese es el problema, con lo cual han querido engañar a la gente (...) Otro peligroso criminal con identidad colombiana, viviendo tranquilamente en Colombia. ¿Quén le dio esas identidades a esta persona, a este criminal?, ¿por qué vivía tranquilamente allá?. No es el primero, es uno más de muchos”, aseveró.

El ministro aseguró que esta operación estaba siendo preparada desde hace un año pero que contaron con algunos inconvenientes de cooperación con el gobierno colombiano.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg Foto: AFP

“Tuvimos un poco de problemas y debo decirlo, no de la policía, la policía de Colombia es de primer nivel, pero las decisiones políticas no acompañan las decisiones de seguridad de los países. Por ello, tuvimos que tramitar nosotros inmediatamente una notificación roja de Interpol porque en base a eso ya el país no puede negarse”, dijo Reimberg a SEMANA.

“Son muchos casos y cuando estuvimos en la operación para la detención de Alias Fito, siempre se mencionó que la familia iba a buscar refugio en Colombia, porque ahí tienen seguridad”, aseveró Reimberg.

“No puede ser posible que pasemos la frontera y no existan estos debidos controles y más bien se busque que esta gente se esconda, estos criminales busquen protegerse con nuevas identidades en Colombia”, continuó denunciando el ministro ecuatoriano.

El hermano del delincuente ecuatoriano fue capturado con documentación colombiana Foto: X@JohnReimberg

El ministro ecuatoriano aseguró que alias Javi es un “peligroso criminal” y “un asesino”, que tiene cargos de lavado de activos por más de 80 millones de dólares.

“¿Y qué hacen allá?, buscar que nadie los toque para pretender o tratar de continuar dirigiendo las operaciones que tienen en Ecuador y que probablemente con muchos contactos del lado de Colombia".

El funcionario del gobierno de Noboa también habló con SEMANA sobre la situación en la frontera colombo-ecuatoriana después del impasse entre presidentes por la presencia de criminales en la zona.

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“Nada, no hay nada, eso sigue igual. No ha habido un cambio, no hay nada que yo le pueda decir que ahora veo al menos algo de presencia de las fuerza de ellos nuevamente y vuelvo a decirlo, las Fuerzas Armadas colombianas, la Policía Nacional de Colombia siempre han sido el primer nivel. Pero si no hay la decisión política pues no hay nada que ellos puedan hacer al respecto”, dijo.

Ejército Ecuatoriano militares del Batallón Mayor Galo Molina de Tulcán El Chical provincia de Carchi Ecuador en zona fronteriza con Nariño Colombia Foto: Guillermo Torres / Semana

Rosemberg criticó que el gobierno de Colombia “salga a festejar con bombos y platillos cuando incautan media tonelada o 1 tonelada en un país que produce más de 3.000″.

Fito se convirtió en el primer ecuatoriano en ser extraditado, luego de un referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa para reformar la ley en medio de su guerra anticrimen, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

Es juzgado en una corte de Nueva York, acusado de siete cargos, incluidos narcotráfico y tráfico de armas, punibles con penas de entre 20 años de prisión y cadena perpetua. El grupo que controlaba es considerado como “terrorista” por Estados Unidos y con nexos con el cartel mexicano de Sinaloa.