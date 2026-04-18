Exclusivo: presidente de Ecuador revela que Petro se reunió con personas que tienen nexos con alias Fito, el narco más conocido de ese país

En entrevista con SEMANA, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló que se está adelantando una investigación para esclarecer qué hizo Gustavo Petro en la ciudad de Manta, luego de conocerse versiones -desmentidas por la Casa de Nariño- sobre una supuesta cita con alias Fito, el narcotraficante más conocido del vecino país y extraditado a Estados Unidos, luego de ser sorprendido en un búnker en la provincia de Manabí.

La polémica se remonta al 24 de mayo de 2025 cuando Petro viajó a Quito para asistir a posesión de Noboa. Una vez se surtieron los actos protocolarios, el jefe de Estado colombiano llegó a la ciudad costera de Manta y allí estuvo durante varios días. Esa zona, para ese entonces, estaba bajo el control de los Choneros, un grupo narcotraficante liderado por alias Fito, que el 25 de junio fue capturado y entregado a las autoridades norteamericanas.

Alias Fito, el narcotraficante más peligroso de Ecuador, aceptó ser extraditado a Estados Unidos

Medios internacionales especularon sobre un presunto encuentro entre Petro y Fito en esa estadía, pero la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores negaron esas versiones, advirtiendo que el mandatario no conoce al delincuente, comparado por algunos sectores con Pablo Escobar. A su vez, el abogado del narcotraficante, Alexei Schacht, respondió a SEMANA que su defendido no tuvo contacto con Petro.

José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es considerado uno de los narcotraficantes más temidos de los últimos tiempos de Suramérica. Fue capturado en Ecuador y extraditado a Estados Unidos. Foto: AFP

Las revelaciones de Daniel Noboa

En conversación con SEMANA, el presidente de Ecuador se refirió a este episodio. Lo hizo cuando se le indagó por las acusaciones que ha hecho Petro sobre las visitas de Álvaro Uribe, dirigente del Centro Democrático, a ese país. La versión del presidente colombiano es que la imposición de aranceles por parte de Noboa tendría relación con una visita de Uribe.

Esta fue la respuesta de Noboa: “Simplemente, no. El expresidente Uribe fue a una conferencia en una universidad. Él visita mucho (Ecuador), especialmente Guayaquil, y estuvo ahí. Yo ni siquiera lo vi personalmente, no tuve ninguna reunión con él. En cambio, (Petro) cuando vino a mi posesión, se fue a Manta y se metió en una casa tres días, supuestamente, a escribir un libro. Casas y caletas (...). Los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Entonces, de nuevo, siempre quiere echar la pelotita para acá, pero nunca tiene explicaciones reales de las cosas que él mismo hace”.

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También se le indagó de si Petro se reunió con integrantes de grupos armados ilegales o con alias Fito. En la respuesta hay dos noticias: se está investigando el caso y sí ocurrió un encuentro con personas que tendrían nexos con el narcotraficante que hoy es juzgado en Estados Unidos, con base en el testimonio de Noboa. “Eso es parte de una investigación. Se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito. Si se reunió físicamente, cara a cara, con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona”.

Vea la entrevista completa con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa: